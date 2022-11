Qualifications du GP d’Abu Dhabi: Max Verstappen bat Sergio Perez pour la dernière pole F1 2022 alors que Mercedes recule

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



C’est un doublé pour Red Bull alors que Max Verstappen prend la pole du Grand Prix d’Abu Dhabi, avec Sergio Perez deuxième

Max Verstappen partira en pole position pour la dernière course d’une saison 2022 qu’il a dominée après avoir battu son coéquipier de Red Bull Sergio Perez lors d’une qualification pour le GP d’Abu Dhabi qui a vu la menace de Mercedes s’estomper.

Mercedes n’a pas été en mesure de reproduire son rythme d’entraînement au Brésil ou à Abu Dhabi une fois que les projecteurs se sont allumés à Yas Marina samedi et ont été usurpés par Ferrari en tant que challengers les plus proches de Red Bull – bien que la finale du Q3 soit rapidement devenue une bataille face à face entre Verstappen et Perez.

Perez avait été le pilote le plus rapide lors des qualifications, mais le double champion du monde Verstappen a réussi ses deux tours dans le segment final – qui auraient tous deux été assez bons pour la pole, et a finalement battu le Mexicain de 0,2 seconde.

Suite au différend sur les commandes de l’équipe de la semaine dernière, Verstappen a également donné à Perez, qui vise à décrocher la deuxième place du championnat, un remorquage pour aider ses genoux.

Charles Leclerc, verrouillé aux points avec Perez au classement, a terminé troisième pour Ferrari, à seulement quatre centièmes de seconde du deuxième Red Bull, et Carlos Sainz le rejoindra au deuxième rang pour la dernière course de 2022, qui est en direct sur Sky Sports F1 le dimanche à 13h avec une montée en puissance à partir de 11h30.

Montez à bord avec Max Verstappen alors que le Néerlandais a propulsé son coéquipier Red Bull Sergio Perez en pole à Abu Dhabi.

Dans un top six deux contre deux, Lewis Hamilton – ayant échappé à un penalty peu avant la fusillade suite à une alerte au drapeau rouge lors des essais finaux – et George Russell n’ont pu gérer que les cinquième et sixième places pour Mercedes.

Alors que Lando Norris était un “meilleur des autres” septième pour McLaren, qui a connu une solide qualification avec Daniel Ricciardo également dans le top 10, la star de la fusillade était le quadruple champion du monde à la retraite Sebastian Vettel.

Vettel, évitant le trafic dans le dernier secteur, est sorti en trombe de la Q1 puis de la Q2 dans son Aston Martin et a terminé neuvième, cinq places de plus que son coéquipier Lance Stroll.

Fernando Alonso a été un absent surprise de la fusillade finale tandis que Kevin Magnussen a enchaîné la première pole de sa carrière au Brésil avec une sortie Q1 à Abu Dhabi, en 16e.

Résultats des qualifications du GP d’Abu Dhabi

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Sergio Pérez, Red Bull

3) Charles Leclerc, Ferrari

4) Carlos Sainz, Ferrari

5) Lewis Hamilton, Mercedes

6) George Russel, Mercedes

7) Lando Norris, McLaren

8) Esteban Ocon, Alpin

9) Sébastien Vettel, Aston Martin

10) Daniel Ricciardo, McLaren

