Qualifications à l’US Open: Harriet Dart passe au deuxième tour mais Heather Watson est battue | Actualité Tennis

Harriet Dart a franchi le premier tour des qualifications de l’US Open, tandis que Jack Draper a pris sa retraite après avoir perdu un premier set décisif à l’Open de Winston-Salem mardi.

La n ° 4 britannique Dart a riposté après un set pour battre la n ° 209 mondiale Chloe Paquet 3-6 6-4 6-1.

La joueuse de 27 ans, classée 140e, affrontera la 86e mondiale Yanina Wickmayer au deuxième tour après que la Belge ait battu Katherine Sebov du Canada 6-7 (3-7) 7-5 6-2.

Mais la numéro 3 britannique Watson a raté le coup pour la deuxième année consécutive en s’inclinant 6-3 6-2 face à l’Ukrainienne Dayana Yastremska.

Yastremska affrontera ensuite la finaliste de Wimbledon 2014 Genie Bouchard après que la Canadienne de 29 ans ait battu l’Américaine Katherine Hui 6-2 6-3.

Liam Broady, Jan Choinski et Lily Miyazaki débutent leurs campagnes de qualification à New York mercredi.

Les joueurs doivent gagner trois tours pour atteindre le tableau principal.

À l’ Open de Winston-Salem , Draper a pris sa retraite après avoir abandonné le premier set à Tallon Griekspoor au deuxième tour.

Le Britannique de 21 ans a lutté contre les blessures ces derniers temps et n’a fait son retour qu’au tournoi de Caroline du Nord après avoir raté toute la saison sur gazon.

Draper avait couru la deuxième tête de série Griekspoor de près dans le premier set avant de perdre 7-6 (10-8) et de se retirer pour envoyer son adversaire néerlandais au troisième tour.

La décision de quitter le tribunal sera une préoccupation pour Draper et son équipe compte tenu de son dossier de blessures, avec des problèmes abdominaux et d’épaule qui réduisent considérablement son 2023 à ce jour.

