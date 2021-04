Nethra Kumanan, qui a créé l’histoire en devenant la première femme indienne à obtenir une place de quota olympique dans l’épreuve Laser Radial, a déclaré qu’elle voulait « faire de son mieux » lors des jeux quadriennaux et que « ce n’était que le début ».

Kumanan, basé à Chennai, avait récemment décroché le quota des Jeux de Tokyo au championnat ouvert de Mussanah à Oman.

«C’est incroyable d’obtenir la qualification olympique, ce qui est mon rêve depuis de nombreuses années. C’est incroyable que tout mon travail acharné ait porté ses fruits et ce n’est vraiment que le début pour moi. Cet événement a été extrêmement bon pour la voile indienne », a déclaré Kumanan lors d’une interaction avec les médias vendredi.

«À part moi, il y en a trois autres qui se sont également qualifiés. Je suis tellement excité d’aller à Tokyo, de m’amuser et de faire de mon mieux. C’est un grand pas pour moi et j’ai hâte de représenter l’Inde à la plus grande étape de toutes », a ajouté vendredi l’étudiant ingénieur de 22 ans.

Kumanan, qui a commencé à concourir au plus haut niveau à l’âge de 15 ans et a représenté l’Inde aux Jeux asiatiques de 2014 et 2018, a créé l’histoire pour la première fois en janvier 2020 lorsqu’elle est devenue la première femme indienne à remporter une médaille à la série de la Coupe du monde Hempel à Miami. .

Depuis début 2020, elle vit à Gran Canaria, en Espagne, s’entraînant auprès de Tamas Eszes dans son académie.

«Nethra est au début de son voyage. Aller à Tokyo n’est que notre premier départ. Les prochains Jeux Olympiques ne sont que dans trois ans, nous avons donc déjà commencé notre campagne pour les Jeux 2024. La qualification pour Tokyo est une étape importante pour Nethra », a déclaré l’entraîneur Eszes.

