Qualification pour la Ryder Cup : Rasmus Hojgaard et Sepp Straka renforcent les espoirs de débuts dans l’équipe européenne avec des victoires | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la quatrième journée du John Deere Classic au TPC Deere Run

Faits saillants de la quatrième journée du John Deere Classic au TPC Deere Run

Le temps presse pour que les joueurs se qualifient pour la prochaine équipe européenne de la Ryder Cup, bien que plusieurs recrues potentielles aient renforcé leurs espoirs de figurer cet automne avec des performances impressionnantes cette semaine.

Il y avait des vainqueurs européens sur le PGA Tour et le DP World Tour dimanche, comme Sepp Straka menacé l’histoire sur son chemin pour réclamer le John Deere Classic et Rasmus Hojgaard a traversé un barrage marathon pour remporter le Made in HimmerLand.

Straka a remporté une victoire en deux coups après avoir réussi un aigle et neuf oiselets sur ses 14 premiers trous dimanche au TPD Deere Run, le joueur de 30 ans semblant prêt à afficher un tour inférieur à 60 jusqu’à un double bogey au tour final. l’a laissé signer pour un neuf sous 62.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible David Howell s’attend à ce que Justin Rose reçoive un appel Ryder Cup de Luke Donald après sa victoire à Pebble Beach plus tôt cette saison David Howell s’attend à ce que Justin Rose reçoive un appel Ryder Cup de Luke Donald après sa victoire à Pebble Beach plus tôt cette saison

La victoire de l’Autrichien est sa deuxième en autant d’années sur le PGA Tour, après le succès décisif de la Honda Classic en mars dernier, sa dernière victoire le ramenant dans le top 30 mondial et jusqu’à la septième place sur la liste mondiale des points en le classement des qualifications pour la Ryder Cup.

Straka, qui pourrait devenir le deuxième Autrichien derrière Bernd Wiesberger à disputer une Ryder Cup, a déclaré après sa victoire : « Septembre est dans quelques mois et je suis content que mon jeu soit en bon état. [Ryder Cup]. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Donald dit qu’il est « dommage » que certains joueurs ne soient pas disponibles pour la sélection de la Ryder Cup après avoir démissionné de leur adhésion au DP World Tour suite à leur passage à LIV Golf Donald dit qu’il est « dommage » que certains joueurs ne soient pas disponibles pour la sélection de la Ryder Cup après avoir démissionné de leur adhésion au DP World Tour suite à leur passage à LIV Golf

Une autre performance exceptionnelle dans l’Illinois est venue de l’étoile montante Ludwig Abergqui a été présenté comme un joker potentiel alors qu’il n’est devenu professionnel que le mois dernier après être arrivé en tête du classement universitaire.

Aberg a produit un huit moins de 63 ans le dernier jour pour se classer quatrième à égalité, son meilleur résultat sur le PGA Tour à ce jour, le Suédois espérant toujours faire un effort tardif pour figurer aux côtés de Luke Donald en septembre.

Ludvig Aberg pourrait-il passer du golf universitaire à Team Europe en quelques mois ?

« Je suppose un peu », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il se rapprochait d’une chance de rejoindre l’équipe européenne à Rome. « Mais tout ce que je peux faire, c’est me préparer du mieux que je peux, jouer du bon golf et voir où cela me mène. »

Puissance Seamus également impressionné le dernier jour, avec un sept moins de 64 ans qui l’a propulsé au 13e rang et sa meilleure performance de 2023. L’Irlandais se situe actuellement juste à l’extérieur du top 10 sur la liste mondiale des points avant les dernières semaines de qualification.

Qu’en est-il de la liste des points européens ?

Hojgaard a fait de gros progrès sur la liste des points européens, car sa victoire à domicile l’a propulsé à la cinquième place du classement et à moins de 100 points de l’Allemand Yannik Paul dans les places automatiques prévues.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la quatrième manche du Made in HimmerLand sur le DP World Tour Faits saillants de la quatrième manche du Made in HimmerLand sur le DP World Tour

Le Danois a remporté son quatrième titre du DP World Tour après avoir traversé un barrage de six trous pour vaincre Nacho Elvira et devenir le premier vainqueur à domicile du Made in HimmerLand, avec le joueur de 22 ans parmi ceux en position privilégiée pour défier pour un début à la Ryder Cup.

« C’est mieux que je ne pourrais jamais rêver », a déclaré Hojgaard après sa victoire. « Nous voulions un vainqueur danois depuis si longtemps maintenant, alors être le premier à le faire est incroyable. »

DP World Tour Golf en direct Vivre de

Robert MacIntyre mené au cours de la dernière journée avant un triple bogey coûteux et un 71 au tour final l’ont laissé tomber dans une part de quatrième, bien que l’Écossais ait grimpé de quatre places pour se classer 11e sur la liste des points européens.

Qui est dans Team Europe en l’état actuel des choses ?

La campagne de qualification d’un an a commencé l’automne dernier et se poursuivra jusqu’en septembre, lorsque trois qualifiés automatiques de la liste de points européenne et le même nombre de la liste de points mondiale rejoindront les six choix du capitaine pour composer l’équipe du Marco Simone Golf Club.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jon Rahm pense que Sergio Garcia devrait être autorisé à jouer à la Ryder Cup et estime que la politique fait obstacle à un grand événement Jon Rahm pense que Sergio Garcia devrait être autorisé à jouer à la Ryder Cup et estime que la politique fait obstacle à un grand événement

Jon Rahm et Rory Mc Ilroy sont le duo de tête sur les deux listes et joueront des rôles clés pour Team Europe en septembre, tandis que Yannick Paul détient actuellement un mince avantage sur le peloton de chasse pour la troisième place sur la liste des points européens.

Victor Hovland, Tyrrell Hatton et Matt Fitzpatrick détiennent actuellement les trois prochaines places sur la liste mondiale des points, avec des goûts de Tommy Fleetwood et Shane Lowry actuellement juste en dehors des spots automatiques.

D’énormes points de qualification seront proposés au Genesis Scottish Open et au 151e Open au cours des deux prochaines semaines, tous deux en direct sur Sky Sports Golf. La dernière épreuve de qualification sera l’Omega European Masters, qui se terminera le 3 septembre et les choix du capitaine seront nommés la semaine suivante.