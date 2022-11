Qualification Portugal Eye ; POR 0-0 URU

Lire la suite

Lors du match précédent de la journée, les favoris du Brésil ont réservé leur place en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar grâce à leur victoire 1-0 sur la Suisse.

La frappe de Casemiro à la 83e minute s’est avérée être la différence entre les équipes après que le but de Vinicius Junior a été refusé pour hors-jeu dans la préparation.

La Suisse s’est battue avec acharnement mais a été devancée par les hommes de Tite.

Les Suisses ont encore la possibilité de se qualifier pour les huitièmes de finale avec une victoire lors de leur prochain match contre la Serbie.

Plus tôt dans la journée, Mohammed Salisu a marqué à la 24e minute et Mohammed Kudus a marqué à la 34e et 68e minute pour le Ghana alors que Cho Gue-sung a marqué à la 58e et 61e minute pour la Corée du Sud lors d’un affrontement du groupe H de la Coupe du monde à Education City. Stade le lundi.

Le défenseur clé Kim Min-jae a réussi un test de condition physique tardif et a été inclus dans son alignement sud-coréen. Le défenseur central de Naples avait été incertain en raison d’une blessure au mollet et l’entraîneur Paulo Bento a déclaré qu’il vérifierait le statut de Kim à la dernière minute avant de faire appel à sa disponibilité.

Bento a apporté trois changements à son équipe et le Ghana a fait de même en remaniant sa défense et en amenant Jordan Ayew en tête dans une formation 4-3-3 plus offensive après avoir aligné trois défenseurs centraux contre le Portugal la semaine dernière.

Tariq Lamptey et Gideon Mensah débutent dans un nouveau duo d’arrières latéraux et le défenseur central Alexander Djiku a été abandonné.

Jean-Charles Castelletto a donné la tête à la 29e minute alors que Vincent Aboubakar en récupérait un à la 64e et Eric Maxim Choupo-Moting a égalisé à la 66e contre le Cameroun alors que le Serbe Strahinja Pavlovic a égalisé, puis Sergej Milinkovic-Savic leur a donné la tête dans le temps additionnel de première mi-temps alors qu’Aleksandar Mitrovic a doublé à la 53e minute lors de leur match crucial du groupe G de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au stade Al Janoub.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

A quelle date se jouera le match entre le Portugal et l’Uruguay ?

Le match entre le Portugal et l’Uruguay se jouera le 29 novembre, mardi.

Où se jouera le match entre le Portugal et l’Uruguay ?

Le match entre le Portugal et l’Uruguay se jouera au stade Lusail.

À quelle heure commencera le match entre le Portugal et l’Uruguay ?

Le match entre le Portugal et l’Uruguay débutera à 00h30 IST, le 29 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre le Portugal et l’Uruguay ?

Le match entre le Portugal et l’Uruguay sera diffusé sur le réseau Sports 18.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre le Portugal et l’Uruguay ?

Le match entre le Portugal et l’Uruguay sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Le match de la Coupe du monde 2022 entre le Portugal et l’Uruguya sera diffusé en direct sur l’application et le site Web JioCinema.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici