Qualcomm a dévoilé ses modems 5G de quatrième génération, y compris le premier modem au monde à offrir des vitesses sans fil allant jusqu’à 10 Gbps. C’est le X65, il y a aussi le modem X62 plus abordable.

Celles-ci sont basées sur la version 16 de la 3GPP, appelée «5G phase 2». Fait intéressant, Qualcomm annonce l’architecture évolutive de ces modems, ce qui signifie que les mises à jour logicielles peuvent activer de nouvelles fonctionnalités 5G à l’avenir (cela est similaire à la fonctionnalité GPU pouvant être mise à jour également de Qualcomm).

Le X65 offre des vitesses de téléchargement de pointe allant jusqu’à 10 Gbps en utilisant une bande passante impressionnante de 1 000 MHz (avec une agrégation de 10 porteuses). Le X62 quant à lui culmine à 4,6 Gbps et 400 MHz (il prend toujours en charge les sub-6 et mmWave).

Les X65 et X62 sont conçus pour fonctionner avec la nouvelle antenne QTM545 mmWave. Il peut transmettre à une puissance plus élevée que les modèles précédents et prend en charge toutes les fréquences mondiales mmWave, y compris la toute nouvelle bande n259 (41 GHz).

Qualcomm a développé la «première» technologie de réglage d’antenne AI au monde. Il peut détecter la poignée de l’utilisateur plus précisément (de 30%), ce qui contribue à améliorer la vitesse des données, la couverture et la longévité de la batterie.

À cette fin, il existe également 5G PowerSave 2.0, qui tire parti des fonctionnalités de la version 16 telles que le signal de réveil en mode connecté. Fondamentalement, cela permet au modem de dormir plus longtemps, ne se réveillant que lorsque cela est nécessaire. Cela réduit la consommation d’énergie d’environ 10%. En outre, Smart Transmit 2.0 permet des vitesses de téléchargement plus élevées et améliore la couverture tout en respectant les réglementations d’émission RF.









Le modem X65 • Module d’antenne QTM547 • Modem d’accès sans fil fixe (conception de référence)

Qualcomm a envoyé des échantillons X65 et X62 aux fabricants. Attendez-vous à ce que les premiers appareils équipés des nouveaux modems 5G soient disponibles d’ici la fin de 2021. Ceux-ci feront leur chemin vers les smartphones, bien sûr, mais ils seront également utilisés dans des installations fixes, Qualcomm appelle cela «la fibre dans l’air».

Pour plus de détails sur les plans 5G de l’entreprise, consultez l’épisode 2 de «Que se passe-t-il dans la 5G»:

«Nous franchissons une étape importante avec le système modem-RF Snapdragon X65 5G, libérant une connectivité jusqu’à 10 Gigabits par seconde et prenant en charge les dernières spécifications 5G qui joueront un rôle essentiel dans la création de nouveaux cas d’utilisation 5G non seulement pour les smartphones premium redéfinis. expériences, mais aussi d’ouvrir un nouveau domaine de possibilités pour l’expansion de la 5G sur le haut débit mobile, le calcul, le XR, l’IoT industriel, les réseaux privés 5G et l’accès sans fil fixe », déclare Cristiano Amon, PDG élu.

