Le fabricant de puces américain Qualcomm travaillerait sur une console de jeu qui clonera le populaire Nintendo Switch. Selon un rapport d’Android Police, la console de jeu ressemble à la Nintendo Switch et fonctionnera sur Android. Aucune image du smartphone Android n’a été publiée avec le rapport Android Police et est en cours de fabrication par un «fournisseur premium inconnu dans l’espace contrôleur». La console devrait également avoir une autre prise en charge de la sortie vidéo comme HDMI et serait livrée avec une batterie de 6000 mAh, un emplacement pour carte SD, une connectivité 5G et la technologie Quick Charge de Qualcomm. La console peut fonctionner sur Android 12 lors du lancement, selon le rapport de police Android et sera livrée avec un lanceur personnalisé et une prise en charge complète des applications et des services de Google. Qualcomm serait également en pourparlers avec le fabricant de Fortnite Epic Games pour inclure l’application Epic Games sur la console.

