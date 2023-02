Qualcomm testerait des tablettes 10″ avec le prochain chipset avec processeur Oryon

Qualcomm teste apparemment son chipset Snapdragon 8cx Gen 4, alias SC8380, à l’intérieur d’un appareil de développement avec un écran de 10 pouces. Cela indique que le chipset sera destiné aux tablettes de 10 pouces (ou plus) et probablement à certaines tablettes 2 en 1 et même à Windows sur les ordinateurs portables ARM. Microsoft pourrait même essayer un autre appareil de type Surface Neo avec deux écrans.

Ceux-ci, bien sûr, affronteront les iPad d’Apple avec les chipsets de la série M et les MacBook Air. Ce qui est approprié puisque le chipset et ses cœurs de processeur Oryon ont été conçus par Nuvia, une société formée par d’anciens employés d’Apple qui ont travaillé sur lesdits chipsets de la série M.

Le Snapdragon 8cx Gen 4 (nom de code Hamoa) aura 12 cœurs de processeur, 8 performances (jusqu’à 3,4 GHz) et 4 cœurs d’efficacité (jusqu’à 2,5 GHz). Il y aura un GPU Adreno 740 intégré, qui est assez capable, bien que les facteurs de forme plus grands comme les ordinateurs portables puissent également être équipés de GPU externes (connectés sur 8x PCIe 4.0), tant qu’ils disposent du refroidissement nécessaire.

Ces appareils plus grands prendront également en charge les disques NVMe (4x PCIe 4.0), bien que les appareils plus petits et moins chers adhèrent probablement à UFS 4.0. Les options de connectivité incluent USB 4 (basé sur Thunderbolt 4) avec DisplayPort 1.4a.

Qualcomm aurait testé des appareils de développement basés sur Hamoa depuis novembre de l’année dernière. On ne sait pas exactement quand les premiers appareils commerciaux seront disponibles, cela pourrait être plus tard cette année ou même début 2024. Nous devrions cependant commencer à voir des résultats de référence divulgués avant cette date.

