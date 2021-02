En septembre de l’année dernière, Nvidia a fait sensation dans le domaine de la technologie en confirmant officiellement les rumeurs de longue date d’une acquisition prévue d’ARM Ltd. À l’époque, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, avait lui-même envoyé une lettre ouverte, présentant des développement conjoint et efforts entre les deux entités, principalement axés sur l’IA. Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que le ton déterminé de la lettre et l’annonce de l’accord proposé de 40 milliards de dollars s’adoucissent un peu après que les réalités qui l’entourent soient devenues claires. C’est-à-dire qu’il devrait faire l’objet d’une enquête approfondie et être approuvé par une myriade d’organismes de réglementation internationaux, principalement chargés de déterminer s’il n’enfreint pas la législation anticoncurrentielle et de monopole.

Dans une étape plutôt logique et attendue, les principaux acteurs de la technologie ont depuis commencé à se joindre au débat massif et aux longues procédures, exprimant le plus souvent leur inquiétude quant aux conséquences d’une telle acquisition. Qualcomm en fait désormais partie. Le titan de la puce mobile a déposé des préoccupations officielles auprès de la Federal Trade Commission (FTC), de la Commission européenne (CE), de la UK Competition and Markets Authority et de la Chinese State Market Regulatory Administration.

La principale inquiétude dans l’esprit de Qualcomm et de la plupart des autres entreprises est, naturellement, de savoir si cela pourrait perturber le modèle unique actuel qu’ARM Ltd. utilise pour concéder ouvertement la licence de l’architecture ARM à plus de 500 entreprises qui l’utilisent pour fabriquer leurs propres puces. Selon certaines estimations, les architectures d’ARM sont actuellement utilisées dans environ 95% des smartphones du monde et 95% des puces conçues en Chine. Qualcomm a expressément déclaré qu’il pensait que la seule façon pour Nvidia de tirer pleinement parti de l’accord nécessiterait de désactiver la technologie ARM d’une manière ou d’une autre.

Naturellement, Qualcomm ne tient pas seul les défenses. Huawei a notamment exhorté Pékin à bloquer l’accord par crainte que l’acquisition d’ARM puisse être utilisée comme un puissant outil de levier dans les tensions économiques et politiques en cours entre les États-Unis et la Chine une fois qu’elle tombera entre les mains de la Nvidia Corporation américaine.

De son côté, Nvidia a essayé d’atténuer les inquiétudes du mieux qu’elle pouvait. Elle, avec les autres parties impliquées, à savoir ARM Ltd. et son propriétaire actuel Soft Bank, a promis que la société ARM restera basée à Cambridge au Royaume-Uni et que toutes les parties investiront massivement dans l’avenir de l’activité de licence. Pour citer un porte-parole de Nvidia:

Au cours du processus d’examen, nous sommes convaincus que les organismes de réglementation et les clients verront les avantages de notre plan visant à maintenir le modèle de licence ouvert d’Arm et à garantir une relation transparente et collaborative avec les titulaires de permis d’Arm. Notre vision d’Arm aidera tous les titulaires de licence Arm à développer leurs activités et à s’étendre sur de nouveaux marchés.

Cela nous amène à l’autre élément important de l’histoire – les obstacles réglementaires en cours que tout accord potentiel doit encore surmonter. Nvidia reste évidemment optimiste, mais de nombreux experts et investisseurs ont déjà exprimé leur opinion selon laquelle l’accord est très susceptible d’être bloqué par un ou plusieurs régulateurs. L’enquête de la FTC, en particulier, est récemment entrée dans une « deuxième phase ». L’organisme de réglementation aurait déjà demandé à SoftBank, Nvidia et Arm de fournir des informations supplémentaires sur l’accord. On s’attend à ce que quel que soit le résultat final, les enquêtes seules seront massives, difficiles et très longues dans le temps. Alors, soyez prêt à suivre l’histoire patiemment.

