Le fabricant de puces américain Qualcomm a déclaré aux régulateurs du monde entier qu’il était contre l’acquisition de 40 milliards de dollars par Nvidia du concepteur de puces britannique Arm, selon des sources proches du dossier. La société a déclaré à la Federal Trade Commission, à la Commission européenne, à l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés et à l’Administration d’État chinoise pour la réglementation du marché qu’elle était préoccupée par l’achat par Nvidia d’Arm, qui appartient actuellement au géant technologique japonais SoftBank. L’enquête de la FTC est passée à une « deuxième phase » et le régulateur américain a demandé à SoftBank, Nvidia et Arm de lui fournir plus d’informations, selon deux sources qui connaissent l’accord mais ont souhaité rester anonymes en raison de la nature privée de les discussions. Se conformer à la demande d’informations prendra probablement plusieurs mois car plusieurs documents volumineux devront être produits, ont indiqué les sources. Au cours de la deuxième phase, la FTC s’engagera également avec d’autres entreprises susceptibles de disposer d’informations pertinentes qui pourraient l’aider à prendre une décision, ont-ils ajouté. La Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, et la CMA ont refusé de commenter, tandis que la FTC et le SAMR n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC. Qualcomm, qui a refusé de commenter cette histoire, a contacté les régulateurs car elle pense qu’ils joueront un rôle important pour déterminer si l’accord sera conclu ou non, selon les sources. Il s’est entretenu avec des représentants qui se concentrent sur le droit antitrust et les fusions. Nvidia a déclaré à CNBC qu’elle était convaincue que les régulateurs verraient les avantages de l’acquisition. Arm a refusé de commenter et SoftBank n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC. « Vous envisagez une enquête très approfondie, très douloureuse et très longue », a déclaré l’une des sources à CNBC.

Le bras de fer

Arm a été créé en 1978 par une première société informatique appelée Acorn Computers. Les architectures de puces écoénergétiques de la société sont utilisées dans 95% des smartphones du monde et 95% des puces conçues en Chine. La société concède ses conceptions de puces à plus de 500 entreprises qui les utilisent pour fabriquer leurs propres puces. Qualcomm s’est opposé au rachat de Nvidia car il pense qu’il y a un risque très élevé que Nvidia devienne un gardien de la technologie d’Arm et empêche d’autres fabricants de puces d’utiliser la propriété intellectuelle d’Arm, selon des sources. Il ne pense pas que Nvidia pourra pleinement capitaliser sur l’acquisition sans franchir certaines limites qui inquiètent les gens, ont-ils déclaré. Lors de l’annonce de l’acquisition, Nvidia et Arm ont déclaré que l’accord créera la « première société informatique au monde pour l’ère de l’IA ». Le duo s’est engagé à garder Arm dont le siège est à Cambridge, au Royaume-Uni, et à investir massivement dans l’entreprise. « Cette combinaison présente d’énormes avantages pour les deux entreprises, nos clients et l’industrie », a déclaré le PDG de Nvidia, Jensen Huang, lors de l’annonce de l’accord.

Cependant, cinq sources de l’industrie, dont deux investisseurs technologiques, ont déclaré à CNBC qu’elles pensaient que l’accord avait de très fortes chances d’être bloqué par un ou plusieurs des régulateurs. « En fin de compte, que cet accord soit anticoncurrentiel ou non, est basé sur une idée très simple: Arm est un catalyseur de la concurrence », a déclaré la même source à CNBC. «Cela permet aux entreprises de sortir et de concurrencer. Que vous soyez MediaTek, Amazon Web Services, Qualcomm ou NXP. Toute entreprise – quel que soit votre budget de R&D (recherche et développement) – peut souscrire à Arm et construire son propre bras. basé sur un processeur. C’est un modèle unique. « La source a ajouté: « L’incitation (pour Arm) est de partager sa technologie avec autant de personnes que possible, et la seule chose qu’ils peuvent obtenir en échange de cela, ce sont des redevances. Cela crée la confiance entre Arm et ses titulaires de licence. Ces titulaires fournissent des informations. à Arm qui peut (l’aider à) fabriquer de meilleurs produits pour permettre à la prochaine génération (de produits) d’obtenir plus de revenus. C’est un cercle vertueux. «

Autres objecteurs

De l’autre côté de l’Atlantique, la start-up de puces IA Graphcore a soulevé des inquiétudes auprès de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés. Le PDG de Graphcore, Nigel Toon, a déclaré à CNBC en décembre que Graphcore considérait l’accord comme anticoncurrentiel. «Cela risque de fermer ou de limiter l’accès d’autres entreprises aux conceptions de processeurs de pointe qui sont si importantes dans le monde technologique, des centres de données aux mobiles, en passant par les voitures et les appareils embarqués de toutes sortes», a-t-il déclaré.