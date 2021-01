Qualcomm a annoncé le lancement du SoC Snapdragon 870 5G. Le nouveau chipset marque la première fois que Qualcomm a réalisé deux lancements de chipset de qualité phare en un an, après avoir annoncé précédemment le Snapdragon 888 à la fin de 2020. Alors que le Snapdragon 888 a déjà été confirmé pour figurer dans certains téléphones phares, y compris le Mi 11 de Xiaomi, le Snapdragon 870 vient maintenant avec des performances, une connectivité et une efficacité progressivement améliorées par rapport au Snapdragon 865+, ce qui suggère que le nouveau SoC pourrait figurer dans les smartphones phares axés sur la valeur qui sont lancés chaque année par une myriade d’entreprises.

En termes de spécifications, le Snapdragon 870 est basé sur une architecture de processeur 7 nm, contrairement au Snapdragon 888 basé sur 5 nm. Cependant, il tire la plupart des goodies de ce dernier, tout en partageant certains avec le produit phare d’antan. Son cœur de performance, au lieu d’être le Kryo 680 de cette année, est le Kryo 585 de l’année dernière qui fonctionne ici à une vitesse d’horloge de pointe de 3,2 GHz. La vitesse supplémentaire de 100 MHz du cœur peut aider à améliorer progressivement les performances de pointe qu’un smartphone basé sur ce processeur peut offrir.

Fait intéressant, dans le département GPU, le Snapdragon 870 est un léger retrait par rapport au 865 Plus. Ce dernier présentait l’Adreno 660 qui figurait également dans le Snapdragon 888 (aux côtés de la suite de fonctionnalités Snapdragon Elite Gaming), tandis que le Snapdragon 870 est équipé du GPU Adreno 650. Les autres fonctionnalités incluent le coprocesseur Hexagon 698 de la génération précédente qui prend en charge une myriade de tâches telles que les services d’arrière-plan, le traitement de réalité augmentée basé sur l’IA, etc. Il bénéficie également du concentrateur de détection Qualcomm ultra basse consommation axé sur l’efficacité, et les côtelettes de connectivité sont dirigées par le modem Snapdragon X55 5G.

Le chipset prendra en charge Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, ainsi que USB-C 3.1. Pour l’imagerie, il est équipé du Spectra 480 ISP qui prend en charge les vidéos 4K jusqu’à 120 ips, les vidéos 8K jusqu’à 30 ips, une seule caméra de 64 mégapixels sans décalage d’obturateur (à large pic de tampon) et des capteurs jusqu’à 200 mégapixels. Il prend également en charge des écrans jusqu’à 4K à des taux de réponse de 60 Hz, ou des écrans QHD + à des taux de réponse de 144 Hz, ce qui suggère en outre la prise en charge des produits phares de nouvelle génération. Il est livré avec la norme QuickCharge 4+ de charge rapide et est compatible avec NavIC dans sa myriade de fonctionnalités de géolocalisation.

Lors de son annonce, Qualcomm a confirmé que le SoC Snapdragon 870 5G figurerait dans les appareils disponibles dans le commerce avant mars 2021, et les OEM qui fabriquent des smartphones basés sur ce chipset incluent Motorola, iQoo, OnePlus, Oppo et Xiaomi. Cela confirme essentiellement qu’avec environ deux mois à portée de main, les amateurs de smartphones du monde entier peuvent s’attendre à des lancements de smartphones de qualité supérieure de la part de chacun de ces OEM dans les prochaines semaines.