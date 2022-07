Qualcomm saute sur le rapport selon lequel l’iPhone 2023 d’Apple utilisera ses modems

Alors que l’iPhone 13 et d’autres smartphones Apple récents utilisent le modem X60 de Qualcomm pour se connecter aux réseaux 4G et 5G, Apple a fait des progrès sur le marché de la connectivité sans fil. En 2019, la société a acheté l’activité modem d’Intel ce qui laisse supposer qu’il développait et prévoyait d’utiliser des pièces internes dès l’année prochaine.

Qualcomm est actuellement en train de diversifier son activité de puces, loin des combinés et vers de nouveaux marchés, notamment les semi-conducteurs automobiles et les applications basse consommation.

Qualcomm avait précédemment déclaré qu’il prévoyait de fournir 20% des modems iPhone en 2023 dans le cadre d’une prévision financière haussière, suggérant aux investisseurs que le fabricant de puces n’avait pas besoin de l’activité d’Apple pour se développer.

Apple et Qualcomm sont depuis longtemps partenaires, mais la relation a également été controversée. Les entreprises se sont affrontées devant les tribunaux du monde entier au sujet des frais de licence de Qualcomm et de la manière dont il a vendu ses puces. Apple a poursuivi Qualcomm pour 1 milliard de dollars aux États-Unis avant que les entreprises ne signent un règlement en 2019 qui comprenait un accord de licence de brevet de six ans et un accord pour utiliser des pièces Qualcomm.

L’accord sur le chipset indiquait que Qualcomm fournirait certains modems 5G pour iPhone à Apple jusqu’en 2024, mais pas tous, selon un énoncé des travaux publié dans le cadre des documents judiciaires.

Un représentant d’Apple a refusé de commenter. Un représentant de Qualcomm n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Même avec le rallye de mardi, les actions de Qualcomm ont chuté de plus de 29 % cette année, chutant aux côtés du reste du marché de la technologie.

