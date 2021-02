Qualcomm s’associe à Lofelt pour améliorer l’haptique sur les téléphones Android via un logiciel

Qualcomm tente d’améliorer l’haptique sur les smartphones Android. Le fabricant américain de puces s’est associé à une société nommée Lofelt afin «d’apporter des haptiques avancées à l’écosystème Android». Cela a pour but de faire correspondre les smartphones Android aux iPhones Apple en termes d’haptique. Les iPhones d’Apple utilisent le Taptic Engine de la société pour fournir l’une des haptiques les plus réactives et les plus proéminentes sur tous les smartphones. Qualcomm, dans son annonce, a déclaré qu’il visait à améliorer l’haptique sur les téléphones Android via des logiciels et non du matériel.

Dans une annonce conjointe, Qualcomm et Lofelt ont déclaré que le partenariat vise à fournir un «cadre logiciel haptique universel qui s’exécute nativement sur la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon». « Nous sommes heureux d’annoncer un partenariat avec Qualcomm Technologies pour apporter des technologies haptiques avancées à l’écosystème Android. Dans le cadre de l’accord de partenariat, Lofelt et Qualcomm proposeront un cadre logiciel haptique universel qui s’exécutera nativement sur la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon pour améliorer les téléphones Android avec la prochaine -génération haptique pour les jeux mobiles et autres expériences immersives », indique l’annonce.

Les fabricants d’Android pourront obtenir une licence pour un cadre logiciel universel et une API créés par Lofelt dans tous les appareils alimentés par Qualcomm Snapdragon, de sorte que ces «haptiques avancées de nouvelle génération» puissent être utilisées dans des domaines tels que les jeux mobiles et le contenu vidéo. Cela signifie que les fabricants peuvent continuer à fabriquer des téléphones comme ils le souhaitent, et l’API de Lofelt aidera à créer une expérience haptique plus uniforme dans tout l’écosystème Android.

Lofelt visait à combler le fossé entre les haptiques Android et iOS avec une approche logicielle qui permet aux fabricants Android de configurer leur matériel en conséquence. Dans un précédent article de blog, la société avait mis en évidence les clés pour offrir de meilleures haptiques sur Android, tout en soulignant l’écart entre les haptiques sur Android et les iPhones.