Qualcomm s’associe à l’équipe Mercedes-AMG Petronas F1

Il y a exactement un an, Qualcomm a signé un partenariat avec l’équipe Ferrari F1, mais le logo du fabricant de puces était absent de la voiture Ferrari de cette année qui a été dévoilée hier. Aujourd’hui, l’explication est venue alors que Mercedes-AMG Petronas F1 a dévoilé sa propre voiture 2023 et confirmé que Qualcomm est désormais l’un de ses partenaires.

Le partenariat vise à offrir des expériences uniques en ligne et hors ligne. On pourrait espérer que Qualcomm prépare des expériences de course immersives VR ou non VR impliquant l’équipe Mercedes-AMG Petronas F1.









Voiture Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE

En outre, la société de technologie aidera l’équipe de F1 à établir un espace intelligent de pointe sur son campus britannique en utilisant toutes les technologies de Qualcomm. Voici ce que le SVP et CMO de Quacomm, Don McGuire, avait à dire à ce sujet.

Snapdragon offre des expériences premium et nos partenaires sont les meilleurs de leur catégorie. L’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS est la première équipe technologique de F1, ce qui en fait le partenaire de choix idéal pour la marque Snapdragon. Ensemble, nous nous engageons à réinventer l’expérience des fans en proposant Snapdragon aux fans du monde entier.

Le partenariat Qualcomm va au-delà de la voiture Mercedes-AMG F1 W14 E Performance. Les logos de l’entreprise seront visibles sur les combinaisons de course des pilotes, les vêtements des cadres supérieurs et même dans les garages Mercedes.

