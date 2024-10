Qualcomm s’apprête à augmenter de 50 % les expéditions de Snapdragon 8 Gen 4 d’ici fin 2024, prédit un analyste

Qualcomm Inc. (NASDAQ : QCOM) est en forte hausse après que l’analyste Ming-Chi Kuo a commenté les résultats de la société. Expéditions Snapdragon 8 Gen 4.

L’analyste a noté que le cours de l’action de Qualcomm a déjà pris en compte l’impact négatif de Apple Inc. (NASDAQ :AAPL) développe ses propres puces 5G. La société est sur le point de bénéficier d’une dynamique meilleure que prévu au quatrième trimestre 2024 et de tendances favorables en 2025, notamment la croissance des smartphones et des PC IA et l’augmentation des prix des systèmes sur puce (SoC) en raison de l’adoption de Société de fabrication de semi-conducteurs de Taiwan (NYSE :TSM) Processus de 3 nanomètres, selon Ming-Chi Kuo.

Selon l’analyste, parmi les SoC mobiles de Qualcomm cette année, le Snapdragon 8 Gen 4 (SD8G4) le plus cher et le plus rentable verra la plupart de ses expéditions 2024 au quatrième trimestre 2024.

Ming-Chi Kuo a noté que par rapport au SD8G3, les livraisons du SD8G4 au second semestre 2024 augmenteraient probablement de 50 % pour atteindre 9 millions d’unités, avec une augmentation de l’ASP de 15 % à 180 $, contribuant de manière significative aux revenus et aux bénéfices du quatrième trimestre 2024.

L’analyste a noté que la croissance significative des expéditions de SD8G4 est attribuée à une période d’expédition plus longue, à une demande accrue de Samsung et à la récente dynamique du marché chinois des smartphones.

Les smartphones de marque chinoise ont atteint environ 80 % de part de marché lors des récentes ventes de vacances de la Golden Week, avec des expéditions en croissance de 20 % (par rapport à l’iPhone, qui était stable), ce qui se poursuivra probablement jusqu’au quatrième trimestre 2024, a déclaré Ming-Chi Kuo.

Selon l’analyste, la part de marché des smartphones haut de gamme (au-dessus de 4 000 RMB) en Chine passera probablement de 25 à 30 % en 2023 à 30 à 35 % en 2024.

Il a ajouté que les livraisons du marché chinois des smartphones augmenteront probablement de 3 % pour atteindre 280 millions d’unités en 2024, et qu’une croissance continue est probable en 2025.

Action sur les prix : L’action QCOM est en hausse de 3,32 % à 175,63 $ lors du dernier contrôle lundi.

Photo via Shutterstock

