Qualcomm a annoncé son dernier chipset phare pour les smartphones phares de l’année prochaine au début du mois lors du Snapdragon Summit. Le chipset Snapdragon 888 5G devrait alimenter de nombreux produits phares d’Android l’année prochaine. Maintenant, le fabricant de puces américain a révélé plusieurs scores de référence pour le chipset Snapdragon 888 à partir de plates-formes d’analyse comparative telles que AnTuTu, Geekbench, etc. Les chiffres publiés par Qualcomm montrent que le SoC Snapdragon 888 a publié des résultats impressionnants lors de tests de référence. La société permet généralement aux examinateurs tiers d’avoir un accès pratique à la dernière conception de référence Snapdragon. Cependant, le coronavirus pandémie a forcé l’entreprise à rassembler les résultats à travers un système de test de référence leader de l’industrie.

Qualcomm a fourni des scores de référence pour le Snapdragon 888 en fonction des cas d’utilisation du processeur, du GPU et de l’IA pour des plates-formes telles que AnTuTu, Geekbench, GFX Bench, AITuTu, Procyon, MLPerf et Ludashi AIMark. Le SoC Snapdragon 888 a enregistré des gains significatifs dans les scores de référence par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 865. Sur AnTuTu, le Snapdragon 888 a obtenu un score moyen de 735 439, supérieur au score de 541 899 points de SNapdragon 865 sur la même plate-forme l’année dernière. Sur Geekbench, Snapdragon 888 a affiché un score monocœur de 1135 points et un score de 3794 points pour les performances multicœurs. C’est au-dessus du score de 926 single core du Snapdragon 865 et de 3,438 multi-core sur Geekbench. Dans d’autres tests de référence également, le dernier chipset phare de Qualcomm a montré des gains impressionnants dans les premiers scores de référence par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 865.

Le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm a été lancé plus tôt ce mois-ci lors du Snapdragon Summit de la société. Snapdragon 888 est construit sur un processus de 5 nm et est équipé du modem Snapdragon X60 de troisième génération de la société qui ajoute la prise en charge de la 5G. Il prend également en charge mmWave qui peut fournir des vitesses allant jusqu’à 7,5 Gbps.

De plus, le chipset est censé fournir une augmentation de 25% des performances en termes de CPU et nous sommes équipés du GPU Adreno 660 qui peut rendre les graphiques 35% plus rapidement que le Snapdragon 865. Le dernier chipset Snapdragon 888 sera disponible dans les smartphones à partir du premier trimestre. 2021. Plusieurs marques ont déjà annoncé que leurs prochains combinés phares seront alimentés par le chipset Snapdragon 888.