Qualcomm réorganise les puces de téléphonie mobile pour l’IA et signe Samsung et d’autres

Par Stephen Nellis

(Reuters) – Qualcomm a annoncé lundi qu’il intégrait à ses puces de téléphones mobiles la technologie développée initialement pour ses puces d’ordinateurs portables, dans le but de les rendre plus puissantes pour les tâches d’IA générative.

La société basée à San Diego est le plus grand vendeur mondial de puces pour téléphones portables. Dans le but de développer ses activités, l’entreprise a embauché en 2021 un groupe d’anciens ingénieurs d’Apple pour l’aider à concevoir des puces pour ordinateurs portables, qui ont été mises en vente cette année et contribuent à alimenter les fonctionnalités d’IA dans Windows de Microsoft.

Aujourd’hui, la technologie développée par cette équipe – un ensemble de technologies informatiques personnalisées que Qualcomm a baptisée « Oryon » – est intégrée pour la première fois dans les puces de téléphones mobiles de l’entreprise.

La société a également retravaillé certaines parties de la puce, appelée Snapdragon 8 Elite, pour gérer des tâches telles que la génération d’images et de texte. Qualcomm proposera aux développeurs de logiciels des outils spéciaux au-delà de ceux déjà disponibles dans le système d’exploitation Android d’Alphabet pour exploiter ces parties de la puce.

« L’IA est l’un de ceux dans lesquels je pense que Google évolue rapidement, mais nous avons notre propre technologie à offrir à ce développeur final », a déclaré Chris Patrick, vice-président senior et directeur général des téléphones mobiles de Qualcomm, à Reuters.

Qualcomm a déclaré que Samsung Electronics, Asustek Computer et Xiaomi, entre autres, utiliseraient la nouvelle puce.

(Reportage de Stephen Nellis à San Francisco ; édité par Bill Berkrot)