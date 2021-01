Old is gold – Qualcomm et TSMC ont compris comment tirer un peu plus de performances du nœud 7 nm et ont créé le Snapdragon 865 ++. Ou comme la société préfère l’appeler, le Snapdragon 870 (SM8250-AC).

Son processeur atteint la vitesse d’horloge la plus élevée du monde mobile – le cœur principal tourne maintenant à 3,2 GHz, contre 3,1 GHz sur le 865+ et 2,94 GHz sur le 865 vanilla. Ces deux ont été dépassés par le Kirin 9000 et son 3.13 GHz prime core, mais maintenant Qualcomm a récupéré la couronne de vitesse d’horloge.

Le Snapdragon 870 utilise toujours des cœurs Kryo 585, basés sur le Cortex-A77 d’ARM avec quelques modifications internes. Le processeur Snapdragon 888 est basé sur les nouveaux Cortex-X1 et A78 à la place, donc même s’il fonctionne à des fréquences plus basses (2,84 GHz pour le X1), il y a plus à l’histoire des performances. Nous devrons cependant attendre les premiers benchmarks pour voir comment toutes ces puces se comparent.

Le GPU Adreno 650 fait un retour, mais on ne sait pas s’il a reçu sa propre augmentation d’horloge et, sinon, s’il fonctionne à la fréquence 865 (587 MHz) ou 865+ (670 MHz). L’Hexagon 698 et le Tensor Accelerator offrent les mêmes 15 TOPS que les deux puces 865, ce qui n’a certainement pas été amélioré.

Le pilote d’affichage peut exécuter des panneaux de classe 1440p jusqu’à 144 Hz (ou 4K à 60 Hz) et prend en charge HDR10 + (gamme de couleurs Rec.2020). Le Spectra 480 ISP est également inchangé, avec la prise en charge de capteurs jusqu’à 200 MP, la capture vidéo 8K à 30 ips (et 4K à 120 ips), des vidéos à plage dynamique élevée utilisant les normes HDR10 + et Dolby Vision.

De même, le système FastConnect 6800 semble être le même. Il prend en charge Wi-Fi 6 (jusqu’à 1,77 Gbps) et Bluetooth 5.2 avec aptX Voice et Adaptive. Notez que le 865+ utilisait le FastConnect 69000 légèrement amélioré, qui offrait le Wi-Fi 6E.

Il n’y a pas de modem 5G intégré, mais le chipset sera associé à un Snapdragon X55 externe avec prise en charge des sub-6 et mmWave (jusqu’à 7,5 Gbps de vitesse de liaison descendante).

Le Snapdragon 870 sera utilisé dans les téléphones Motorola, OnePlus, Oppo, Xiaomi et iQOO. Motorola dit qu’il lancera son téléphone «bientôt», mais il n’y a pas de dates exactes pour aucun des appareils à venir. Les entreprises ont cependant donné quelques indices sur le type de téléphones sur lesquels elles travaillent.

Tous mettront en évidence la 5G, bien sûr, mais Xiaomi a spécifiquement mentionné les caméras, tandis que iQOO fabrique un téléphone de jeu.