Qualcomm rebaptise ses puces Windows sur ARM en Snapdragon X Series

Qualcomm est brillant dans la conception de chipsets, pas tellement dans leur nom. Fin 2018, il a introduit le Snapdragon 8cx, un chipset destiné à Windows sur les appareils ARM. Depuis lors, il a lancé d’autres appareils « c » : les plus performants reçoivent le suffixe « cx », les appareils de milieu de gamme n’obtiennent que « c ». La société a maintenant repensé l’image de marque et a décidé de la changer en Snapdragon X Series.

Cela fait suite à une « analyse approfondie » et aux commentaires des consommateurs qui pensaient que les noms « c » étaient trop faciles à confondre avec les puces Snapdragon liées à Android. Parmi les nombreux avantages de la nouvelle marque, Qualcomm vante que « l’identifiant X distingue nos plates-formes PC des autres catégories de produits Snapdragon ».

Et vos modems, Qualcomm ? Ils s’appellent également Snapdragon X, par exemple les Snapdragon X75 et X72 de février. Tant pis. Au moins, la société promet une « structure de hiérarchisation claire et simplifiée qui aide les utilisateurs à naviguer dans les capacités de notre plate-forme, du grand public au premium », ce qui est une plainte courante pour les processeurs PC, les GPU et les chipsets mobiles.

Ce changement de marque prépare le lancement des nouvelles puces basées sur Oryon et marquera une rupture nette entre les Snapdragons utilisant uniquement des cœurs de processeur conçus par ARM et les Snapdragons dotés du cœur interne de Qualcomm. Encore une fois, il s’agit de la branche Windows sur ARM de la famille, il n’est pas clair si et quand Oryon sera présenté sur les téléphones.

Les derniers ajouts à la famille « c » sont le Snapdragon 8cx Gen 3 et le 7c+ Gen 3, qui ont été dévoilés en décembre 2021. Il y a eu plusieurs rumeurs concernant le Snapdragon 8cx Gen 4, même si nous savons maintenant que ce ne sera pas le cas. nom (« Snapdragon X8 », peut-être ?).

Attendez-vous à voir les premiers appareils alimentés par les puces Snapdragon X Series en 2024. Il y aura plusieurs niveaux allant des processeurs à 4 cœurs jusqu’aux processeurs à 12 cœurs.

