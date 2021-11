Qualcomm réalise que personne ne s’en soucie et qu’il peut arrêter de dire « 5G » tout le temps

On nous dit que « la 5G est là » depuis au moins 3 ans maintenant, même si elle n’a certainement pas été là à un niveau qui fera une différence dans votre vie. Pendant ce temps, la technologie a évolué, les opérateurs ont essayé d’être les « premiers » ou les plus rapides ou les plus disponibles, et toutes les technologies que nous achetons l’ont intégrée. Une partie de la raison pour laquelle nous savons que la 5G est dans tout, c’est parce que toutes les parties impliquées mettent une marque « 5G » dans autant d’endroits que possible et n’arrêtent jamais d’en parler, car elles ont toutes fait un gros pari sur la 5G pour vendre beaucoup de truc.

Le plus gros investisseur dans la 5G se rend compte qu’il n’a plus besoin de vous dire que tout a de la 5G. Je ne suis pas sûr de les croire réellement, mais Qualcomm annoncé aujourd’hui que parce que la 5G « est devenue omniprésente dans [their] Snapdragon Portfolio », ils « éliminent le besoin de l’appeler spécifiquement » et que « la 5G sera une évidence ».

L’annonce s’accompagne de plusieurs changements apportés à leur marque Snapdragon, où ils prévoient de faire de Snapdragon une marque distincte de Qualcomm qui est représentée par de nouvelles couleurs et un schéma de nommage simplifié. À titre d’exemple, leur prochaine série de puces phare sera la série Snapdragon 8 et les lignes de puces supplémentaires devraient suivre un schéma à un chiffre similaire.

Tout va bien, mais nous ne sommes vraiment intéressés que par ce recul de la 5G. Sérieusement, je ne sais pas de quoi d’autre Qualcomm doit parler. Chaque conférence de presse de leur part au cours des 5 dernières années environ a porté sur la 5G, avec une touche de jeu, de caméras ou d’IA. C’est presque tout, « Hé, la 5G est là (encore) pour la 4ème fois… et voici un partenaire qui a fait un téléphone avec la 5G inutilement dans le nom ! » Ensuite, ce partenaire se présente et parcourt les points de discussion typiques de la 5G sur la façon dont cela changera des vies et quelque chose de l’industrie médicale et sur la façon dont les concerts virtuels 5G diffusés en continu sont bien plus cool que la réalité.

Tout ce que je sais, c’est que cela devrait conduire à moins de téléphones « Pixel 5a 5G » ou « Galaxy S20 FE 5G UW » et c’est un point positif. Nous savons tous ce qu’est la 5G et qu’un jour ce sera peut-être cool. Mais jusqu’à présent, surtout si vous êtes sur Verizon, les noms de nos téléphones n’ont été que des rappels que vous payez probablement plus pour des téléphones ou des services grâce à un type de connexion réseau auquel vous ne pouvez même pas accéder dans votre ville natale.