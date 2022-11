Qualcomm présentera un processeur de bureau basé sur ARM à 12 cœurs en 2024

Qualcomm fabrique des chipsets PC depuis l’année dernière, mais jusqu’à présent, ses tentatives ont été plutôt modérées, la plupart réutilisant les conceptions de ses produits téléphoniques. Maintenant, une source fiable et familière avec le sujet affirme que la société est sur le point de prendre enfin le projet au sérieux et de fournir un processeur de bureau bestial. Le rapport affirme que nous le verrons en 2024 et qu’il porte le nom de code “Hamoa”, ce qui nous aiderait à suivre les futures fuites concernant la puce.

La puce Hamoa aura 12 cœurs de processeur dans une configuration 8+4. Le grand cluster se compose de huit cœurs de performance, tandis que le cluster de quatre est composé de cœurs économes en énergie. La puce prendra également en charge les GPU discrets.

Apparemment, Qualcomm utilisera la conception de base Phoenix de Nuvia, qui est développée par d’anciens ingénieurs d’Apple qui ont travaillé sur les puces Apple actuelles basées sur ARM. Qualcomm a acquis la startup Nuvia il y a quelque temps, il n’est donc pas surprenant que la société utilise la nouvelle architecture, qui à son tour promettait une augmentation des performances de 50 à 100 % dans une limite de 5 watts par cœur. Cela est bien sûr basé sur les chiffres respectifs de 2020.

Quoi qu’il en soit, le rapport suggère que les performances sont “extrêmement prometteuses”, de sorte que nous pourrions enfin voir une expérience Windows appropriée basée sur ARM dans les deux prochaines années.

La source