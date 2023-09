Qualcomm présente les plates-formes AR/VR de nouvelle génération Snapdragon XR2 Gen 2 et AR1 Gen 1

Qualcomm a annoncé ses plates-formes AR/VR de nouvelle génération appelées Snapdragon XR Gen 2 et AR1 Gen 1. Les deux plates-formes devraient permettre la réalité mixte et la réalité virtuelle dans des appareils fins et légers qui ne nécessitent pas de batterie externe. Cela donne à d’autres équipementiers une chance de s’emparer d’une part de l’espace qui devrait connaître une légère hausse de popularité après le lancement de Vision Pro d’Apple.

Le Snapdragon XR Gen 2 est sans doute la puce la plus intéressante des deux. Il prend en charge les appareils MR et VR avec des performances GPU 2,5 fois supérieures à celles de son prédécesseur, des performances IA 8 fois supérieures, une prise en charge jusqu’à 10 caméras et capteurs, 2 écrans 3K et le dernier FAI Spectra intégré.

La plate-forme Snapdragon AR1 Gen 1, quant à elle, est destinée aux lunettes intelligentes légères dotées de capacités MR. De plus, il permet l’enregistrement et la diffusion en direct directement à partir des lunettes, l’exécution de recherches visuelles et la traduction réelle.

Les deux plates-formes sont développées en collaboration avec Meta et feront leurs débuts avec les appareils Meta dès cette année. La Meta Quest 3, par exemple, sera alimentée par la plateforme Snapdragon XR2 Gen 2, tandis que les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta utiliseront la plateforme Snapdragon AR1. D’autres constructeurs auront la possibilité de développer leurs propres appareils en utilisant les puces nouvellement annoncées à partir de 2024.

