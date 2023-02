Qualcomm présente les modems Snapdragon X75 et X72 pour la future 5G

Qualcomm a annoncé son dernier modem Snapdragon X75 pour les véhicules, les PC, l’IoT industriel et le modem Snapdragon X72 pour les appareils mobiles. Les deux sont prêts à prendre en charge la 5G Advanced, appelée par la société de San Diego “la prochaine phase de la 5G”.

Les modems ont une agrégation de 10 porteuses et prennent en charge une liaison descendante de 10 Gbit/s en Wi-Fi 7 et 5G.

La solution modem-antenne de 6e génération de Qualcomm utilise une nouvelle architecture et apporte un nouveau module d’antenne QTM565 mmWave qui réduit les coûts, la complexité de la carte, l’empreinte matérielle et la consommation d’énergie. La durée de vie de la batterie est encore prolongée par Qualcomm 5G PowerSave Gen 4 et Qualcomm RF Power Efficiency Suite.

Les appareils commerciaux équipés des nouveaux modems Snapdragon devraient être lancés d’ici la fin de 2023.

