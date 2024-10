Qualcomm prépare Snapdragon Elite pour les téléphones phares de 2025 – Pickr

Curieux de savoir ce qu’apporteront les téléphones phares de 2025 ? Nous avons une idée, grâce à une nouvelle puce en route de Qualcomm.

Il n’existe pas de boule de cristal axée sur la technologie pour vous donner un aperçu de ce à quoi ressemblera l’avenir des gadgets, mais les versions du matériel qu’il contient sont certainement utiles.

Avec la sortie d’une nouvelle puce ou d’une nouvelle norme, nous avons une idée de ce que les entreprises pourraient proposer dans un avenir immédiat, comme des informations sur ce à quoi ressemblait le WiFi 7 avant son déploiement, ou même l’approche du sans fil de type MagSafe de Qi2. chargement pour Android et iPhone.

La dernière annonce de Qualcomm en matière de puces est sur le point d’offrir quelque chose de similaire, du moins en ce qui concerne ce à quoi pourraient ressembler les téléphones phares les plus chers de 2025, alors que la société parle de sa prochaine puce majeure.

Cette année, nous avons eu le Snapdragon 8 Gen 3, que l’on retrouve dans plusieurs téléphones lancés en Australie, dont le Samsung S24 Ultra et le Z Fold 6, ainsi que l’Asus Zenfone 11 Ultra. L’année prochaine, nous passerons à quelque chose de plus « Élite ».

Plus précisément, il s’appellera Snapdragon 8 Elite, afin que nous puissions passer de cette dénomination de génération itérative que nous voyons depuis quelques années maintenant, et ce ne sera pas le cas. juste être un nouveau nom.

Officiellement, Qualcomm en fait le processeur mobile le plus rapide au monde, offrant une vitesse maximale de 4,32 GHz et connectant trois composants : une puce graphique, une puce de calcul et un processeur neuronal également.

Le matériel sera optimisé pour l’efficacité énergétique, renforçant la durée de vie de la batterie tout en prenant également davantage en charge le retour haptique, qui, selon Qualcomm, pourrait être utilisé pour les personnes ayant une vision limitée (même si nous pensons que des objectifs de divertissement seront également prévus).

Sans surprise, l’IA jouera un rôle, car la plus grande tendance de 2024 se poursuivra sans aucun doute l’année prochaine, mais avec un peu plus d’utilité, espérons-le. Dans le 8 Elite, Qualcomm affirme que le moteur d’IA est plus rapide, permettant une plus grande précision dans la traduction linguistique en temps réel, la description des images à partir de la capture de la caméra et la reconnaissance vocale, entre autres fonctionnalités.

L’une de ces fonctionnalités supplémentaires d’IA s’étendra à la photographie, avec un système alimenté par l’IA qui serait capable d’améliorer les objets dans le cadre d’un appareil photo. Cela inclut l’optimisation de l’IA pour la peau et le ciel, la suppression d’objets des vidéos et la prise en charge de l’amélioration de la capture vidéo. De plus, il inclurait un système qui ajouterait de la cryptographie à une image pour prouver qu’elle n’a pas été créée avec l’IA.

Il y a aussi plus dans la puce, y compris des performances de jeu plus rapides jusqu’à une amélioration de 40 %, la prise en charge d’Unreal Engine 5.3 sur le mobile pour plus de détails de jeu semblables à ceux d’un film et un son sans décalage dans les jeux également.

Dans le département audio, l’expertise audio de Qualcomm prendra en charge l’audio spatial avec le suivi de la tête, un amplificateur de haut-parleur et une fonction audio WiFi qui pourrait voir les écouteurs et les écouteurs parler au WiFi pour les maintenir connectés.

Il y a plus ici, y compris la prise en charge des sub-6 et mmWave 5G offrant des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 10 Gbit/s (en fonction du réseau, bien sûr), le WiFi 7, la capture d’appareil photo jusqu’à 320 mégapixels, le Bluetooth 6 et sa technologie de type AirTag, et prise en charge jusqu’à 24 Go de RAM, une quantité que nous pensons être réservée aux téléphones de jeu.

La bonne nouvelle est que vous pourriez en voir quelques-uns d’ici la fin de 2024, même si le Snapdragon 8 Elite sera très certainement la puce de choix dans les téléphones de l’année prochaine, alors faites attention.