Qualcomm poursuivi en justice pour comportement anticoncurrentiel présumé au Royaume-Uni

Le géant américain des puces Qualcomm a été poursuivi par un groupe britannique de défense des droits des consommateurs pour avoir prétendument profité de sa domination sur les marchés des brevets et des licences de puces.

Champion du consommateur Lequel? affirme que la domination de Qualcomm lui a permis de facturer des frais gonflés aux fabricants de smartphones comme Apple et Samsung, qui sont ensuite répercutés sur les consommateurs.

Un porte-parole de Qualcomm, qui est l’un des plus grands producteurs mondiaux de puces pour smartphones, a déclaré à CNBC qu’il n’y avait « aucune base pour ce procès ».

Lequel? a déposé un dossier juridique le 18 février auprès du Tribunal d’appel de la concurrence, qui décidera si l’affaire peut aller de l’avant.

La société, qui vise à aider les consommateurs à faire des choix éclairés, a déclaré que 29 millions de Britanniques pourraient être éligibles à un paiement total de 482,5 millions de livres sterling (683 millions de dollars) en cas de succès du procès.

Lequel? estime que les particuliers pourraient recevoir jusqu’à 30 £ chacun selon le nombre de smartphones qu’ils ont achetés au cours de la période de réclamation et leur coût. Il s’attend à ce que le paiement moyen soit d’environ 17 £.

Il demande des dommages-intérêts pour tous les smartphones Apple et Samsung concernés achetés depuis le 1er octobre 2015.

La revendication de qui? allègue que Qualcomm utilise deux pratiques nuisibles et illégales. La première est qu’elle refuse de concéder ses brevets à d’autres fabricants de puces et la seconde est qu’elle refuse de fournir des puces aux fabricants de smartphones à moins qu’ils n’obtiennent une licence distincte et ne versent des redevances à Qualcomm.

« Nous pensons que les pratiques de Qualcomm sont anticoncurrentielles et ont jusqu’à présent prélevé environ 480 millions de livres dans les poches des consommateurs britanniques – cela doit cesser », a déclaré Anabel Hoult, PDG de Which?, Dans un communiqué. « Nous envoyons un avertissement clair que si des entreprises comme Qualcomm se livrent à des pratiques manipulatrices qui nuisent aux consommateurs, qui? Est prête à agir. »

Hoult a ajouté: « Si Qualcomm a abusé de son pouvoir de marché, il doit être tenu pour responsable. Sans quoi? Porter cette réclamation au nom de millions de consommateurs britanniques concernés, il ne serait tout simplement pas réaliste pour les gens de demander des dommages-intérêts à l’entreprise à un individu c’est pourquoi il est si important que les consommateurs puissent se réunir et réclamer la réparation dont ils ont droit.

Lequel? exhorte Qualcomm à régler la réclamation à l’amiable et à offrir aux consommateurs un cadeau en espèces.

« Comme les plaignants le savent bien, leurs revendications ont été effectivement mises au repos l’été dernier par un panel unanime de juges de la Cour d’appel du neuvième circuit aux États-Unis », a déclaré un porte-parole de Qualcomm.