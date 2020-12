Le fabricant de puces américain Qualcomm a présenté son nouveau chipset phare, le Snapdragon 888, le 1er décembre. la société basée à San Diego n’a introduit que le SoC Snapdragon 888. Désormais, un pronostiqueur a déclaré qu’un nouveau chipset Qualcomm de la série 700 serait introduit au premier trimestre 2021 et commencerait à être expédié immédiatement.

Le nouveau chipset Qualcomm de la série 7 devrait être un concurrent de la puce 5 nm Exynos 1080 de Samsung avec un modem 5G intégré et du MediaTek MT6893 – un chipset de milieu de gamme 6 nm qui n’a pas encore été annoncé. Jusqu’à présent, rien n’est connu sur le nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 7, à part son numéro de modèle SM7350 et son nom de code Cedros. Un rapport a déclaré qu’un prototype du chipset Qualcomm SM7350 a marqué plus de 530000 points sur AnTuTu, surpassant de loin le Snapdragon 765G mais toujours derrière le chipset Snapdragon 865 de l’année dernière, qui a facilement atteint plus de 600000 sur AnTuTu.

Qualcomm a annoncé le SoC Snapdragon 888 le 1er décembre. Le chipset Snapdragon 888 a apporté des améliorations incrémentielles aux performances globales, ainsi qu’une plus grande puissance de traitement de l’IA, un coprocesseur de signal numérique plus capable de prendre en charge les tâches de lumière et d’arrière-plan, et une bande passante plus élevée processeur de signal d’image pour prendre en charge des applications de photographie de smartphone plus complexes et un processeur graphique plus capable de traiter de meilleurs graphiques et applications AR / VR Après l’annonce de Qualcomm, de nombreuses marques comme Xiaomi, OnePlus, Oppo, Realme et d’autres ont déclaré que leur prochaine génération de smartphones phares sera alimentée par le chipset Snapdragon 888.