Après avoir annoncé son Snapdragon 888 le 1er décembre et détaillé ses spécifications un jour plus tard, Qualcomm a maintenant révélé les résultats officiels de l’analyse comparative pour son dernier chipset phare.

Les tests ont été effectués sur un appareil de référence Qualcomm spécial alimenté par le Snapdragon 888 aux côtés de 12 Go de RAM LPDDR5, de 512 Go de stockage UFS 3.0 et d’un écran FHD de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Chaque benchmark respectif a été réalisé trois fois en nous donnant un score moyen avec le paramètre par défaut utilisé sur l’appareil de référence.

La liste complète des benchmarks testés par Qualcomm comprend AnTuTu, GeekBench, GFXBench Aztec Normal et Manhattan 3.0, Ludashi AiMark, AITuTu, MLPerf et UL Procyon.

Voici un aperçu de la façon dont la procédure de test a été simulée.

En commençant par AnTuTu (version 8.3.4), le SD 888 a obtenu un score moyen de 735439 points ce qui est sans surprise un nouveau record pour la plateforme. Pour référence, l’actuel champion d’AnTuTu – le Mate 40 Pro + de Huawei a géré 698654 points tandis que le téléphone Snapdragon 865 le plus performant que nous ayons vu jusqu’à présent était le Mi 10 Ultra de Xiaomi avec 671045 points.

Geekbench (version 5.0.2) révélé 1 135 points dans le test monocœur et 3 794 en faveur du dernier Snapdragon qui est une amélioration marginale par rapport au SD 865 qui culmine à environ 900 sur le test monocœur et 3400 points dans le département multicœur. Cela positionne le SD 888 en hausse d’environ 20% de gains monocœur et une amélioration de près de 10% des performances multicœur par rapport au SD 865 sortant.

GFX Bench a révélé le nouveau GPU Adreno 660 du SD 888 en moyenne 86 images par seconde sur le test Aztec Ruins Vulcan et 169 images par seconde sur le benchmark Manhattan 3.0. Les deux tests ont été effectués à une résolution de 1080p hors écran, en marge du Snapdragon 865+ qui a atteint un maximum de 133 images par seconde sur Manhattan 3.0 dans nos tests de référence ROG Phone 3.