Qualcomm mise sur l’IA pour développer son activité de puces automobiles

Qualcomm est surtout connu pour les puces et les modems des téléphones Android. Mais ces dernières années, elle a également commencé à vendre un ensemble de puces matérielles, de capteurs et de logiciels appelé Snapdragon Digital Chassis à des constructeurs automobiles comme Directeur général Hyundai et Volvo.

Aujourd’hui, l’entreprise espère capitaliser sur le battage médiatique autour de l’intelligence artificielle générative pour convaincre les constructeurs automobiles d’acheter davantage de ces puces et de créer de nouveaux scénarios autour d’elles, tels que des assistants intelligents qui aideraient les conducteurs à se déplacer dans les villes, à faire des réservations et à effectuer d’autres tâches informatiques quotidiennes.

Les revenus automobiles restent une petite activité pour Qualcomm. Elle a déclaré un chiffre d’affaires de 1,32 milliard de dollars au cours de son exercice 2022, soit environ 3 % des ventes globales de l’entreprise. Mais l’entreprise affirme qu’elle peut s’attendre à ce que ses puces soient utilisées dans les prochaines voitures au cours des prochaines années et prévoit un chiffre d’affaires de plus de 9 milliards de dollars en 2031.

Qualcomm gagne entre 200 et 3 000 dollars par voiture utilisant ses puces et ses logiciels, ont déclaré des responsables l’automne dernier lors d’un événement pour les investisseurs. La société gagne également 5 $ par voiture connectée à la 5G grâce aux frais de licence.

Un exemple de la présence de l’entreprise dans le secteur automobile : le nouveau SUV électrique Cadillac Escalade IQ d’une valeur de 130 000 $ de GM utilise des puces et des logiciels Qualcomm pour alimenter l’écran du tableau de bord de 55 pouces du véhicule, ainsi que les fonctions de maintien de voie et de conduite mains libres dans le cadre du programme « Ultra Cruise » de GM. » l’image de marque. Le SUV ne permet pas non plus aux utilisateurs de refléter leur téléphone sur le système de divertissement, une fonctionnalité connue sous le nom d’Apple CarPlay ou Android Auto, ce qui signifie que les conducteurs interagiront avec l’interface logicielle choisie par GM, augmentant ainsi l’importance de l’expérience informatique embarquée.

Qualcomm est confronté à une concurrence féroce de la part d’autres fabricants de puces dans le secteur des puces automobiles. Les sociétés de puces informatiques comme Intel à travers son Mobileye filiale et Nvidia vendre des produits automobiles, en plus des fournisseurs automobiles traditionnels tels que Continental , Semi-conducteurs NXP et Bosch qui rivalisent tous pour fournir des pièces et des puces qui alimentent les tableaux de bord et les systèmes d’aide à la conduite.