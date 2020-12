Qualcomm a présenté son nouveau chipset phare appelé Snapdragon 888 plus tôt cette semaine. Nous nous attendions à ce qu’une plate-forme de milieu de gamme supérieure monte également sur scène, mais la société de San Diego n’avait plus rien à partager sur un éventuel successeur de la série Snapdragon 765, âgée d’un an.

Selon un fuite sur Weibo, le nouveau chipset sera introduit au premier trimestre 2021 et commencera à être expédié presque immédiatement.

Le nouveau chipset de la série 7 de Qualcomm devrait être le principal concurrent du 5 nm Exynos 1080 avec modem 5G intégré et de la plate-forme MT6893 de Mediatek – un autre haut-midranger, basé sur la technologie de processus 6 nm qui n’a pas encore été annoncée .

Jusqu’à présent, nous ne savons pratiquement rien du nouveau Snapdragon 7xx à part son numéro de modèle SM7350 et le nom de code Cedros, du nom d’une île au large des côtes mexicaines (et relativement proche de San Diego, le siège de Qualcomm).

Un prototype de cette plate-forme a obtenu plus de 530000 sur AnTuTu, ce qui signifie qu’il serait bien meilleur que le SD765G mais qu’il restera un pas derrière le produit phare de l’année dernière, le SD865, qui a facilement atteint plus de 600000 sur la même plate-forme d’analyse comparative.

