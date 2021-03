Le fabricant de puces américain Qualcomm a annoncé un autre nouveau processeur pour smartphone dans son portefeuille de la série 700, le Qualcomm Snapdragon 780G 5G. Le Snapdragon 780G 5G est basé sur un processus de 5 nm, similaire au chipset phare de la société, le Snapdragon 888. Le Qualcomm Snapdragon 780G 5G est également livré avec un processeur de signal triple image prenant en charge le 4K HDR avec la capture vidéo HDR et HDR10. C’est la première fois qu’un SoC Snapdragon série 700 reçoit un processeur de signal d’image tripe. Compte tenu du processus 5 nm et de la présence du processeur de signal à triple image, le SoC Qualcomm Snapdragon 780G 5G semble combler davantage l’écart entre les processeurs de milieu de gamme de la société. La série Qualcomm Snapdragon 700 serait disponible sur plus de 350 appareils. Les smartphones basés sur le SoC Qualcomm Snapdragon 780G 5G seront disponibles à partir du deuxième trimestre de cette année. On ne sait pas ce que tous les fabricants utiliseront le chipset Qualcomm Snapdragon 780G 5G sur leurs prochains smartphones.

Le chipset Qualcomm Snapdragon 780G 5G est une mise à niveau des processeurs Snapdragon 750G et Snapdragon 765G. Il est livré avec le processeur Kyro 670 qui offrirait jusqu’à 40% d’augmentation des performances par rapport à son prédécesseur. Il existe un processeur graphique Adreno 642 et un processeur Hexagon 770 qui sont associés au moteur AI Qualcomm de 6e génération pour offrir des performances d’IA jusqu’à 12 opérations téra par seconde (TOP). De plus, il y a le Qualcomm Sensing Hub de deuxième génération et un processeur AI de faible puissance dédié pour le traitement audio. Pour la connectivité 5G, le Snapdragon 780G est livré avec un système Modem-RF Snapdragon X53 5G capable de fournir jusqu’à 3,3 Gbit / s de vitesse de téléchargement sur des fréquences inférieures à 6 GHz. Il existe également un système FastConnect 6900 qui figure également sur le SoC Qualcomm Snapdragon 888 et apporte des capacités Wi-Fi 6. Il existe également la technologie Bluetooth V5.2 et Qualcomm Snapdragon Sound pour une expérience audio améliorée.

Il existe également une intégration Qualcomm Snapdragon Elite Gaming pour les jeux et le chipset Snapdragon 780G 5G prend également en charge l’affichage Full HD avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Qualcomm a pris en charge la RAM LPDDR4 jusqu’à 2,1 GHz et 16 Go.