Qualcomm étend la plate-forme sonore S3 Gen 2 avec une latence ultra-faible de 20 ms

Qualcomm a annoncé qu’il étendait le son S3 Gen 2 avec une latence optimisée inférieure à 20 ms pour un « audio de jeu sans décalage ». Les fabricants peuvent également utiliser la plate-forme pour ajouter la fonctionnalité audio de diffusion Auracast aux dongles et adaptateurs avec des appareils sources tels que des téléphones, des ordinateurs portables et des téléviseurs.

La solution améliorée est optimisée pour les jeux, a révélé le communiqué de presse officiel. C’est une combinaison de Snapdragon Sound et LE Audio. Il offre une « latence ultra-faible de 20 à moins de 20 ms », et elle peut être encore plus réduite avec l’appareil source ne fournissant que l’audio du jeu. Les auditeurs de musique peuvent profiter du streaming Bluetooth haute résolution 24 bits 96 kHz, activé grâce à la prise en charge de Snapdragon Sound et aptX Adaptive audio.

Mike Canevaro, directeur du marketing et responsable de Snapdragon Sound chez Qualcomm, a déclaré que la société savait, grâce à son enquête annuelle sur l’état du son, que les consommateurs souhaitaient un son sans décalage pour les jeux et une expérience audio sans fil immersive. La nouvelle plate-forme a été optimisée pour fournir cela sur un smartphone et pas seulement via des solutions de jeu propriétaires.

Le communiqué de presse indique également que les casques et les écouteurs prenant en charge les technologies Qualcomm S5 et S3 Gen 2 offriront une connectivité robuste et une adaptation dynamique de la latence. Cela signifie que les joueurs pourront s’éloigner de leurs consoles ou de leurs PC et continuer à entendre toute l’action en temps réel sans interruption audio.

