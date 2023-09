Qualcomm et Apple prolongent leur accord de modem 5G jusqu’en 2026

Apple continuera à utiliser les modems Qualcomm 5G pendant au moins trois ans supplémentaires grâce à un nouvel accord entre les deux sociétés annoncé aujourd’hui. Le nouvel accord couvrira les lancements d’iPhone en 2024, 2025 et 2026, alors que l’accord précédent devait expirer plus tard cette année. Cette nouvelle fait suite à plusieurs rapports spéculant qu’Apple passerait à sa propre solution de modem 5G interne d’ici 2025.

Apple reste le plus gros client de Qualcomm, représentant près d’un quart des revenus du fabricant de puces. Cupertino a été activement impliqué dans le développement de son propre modem 5G, même si nous avons entendu parler de problèmes juridiques liés aux brevets détenus par Qualcomm qui expirent en 2029 et 2030. Apple espère développer son propre modem 5G qui pourrait être intégré à son SoC de la série A. pour une solution monopuce avec des avantages considérables en termes de batterie et de performances.

