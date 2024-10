Qualcomm dit que ce n’est « pas aussi simple » qu’une vraie photo ou une fausse photo

Les progrès de la technologie de l’IA ont soulevé une question à laquelle il était autrefois facile de répondre : qu’est-ce qu’une photographie ?

Samsung a suscité la controverse plus tôt cette année lorsque son responsable de l’expérience client, Patrick Chomet, a affirmé qu’il n’existait « pas de véritable image ». Aujourd’hui, Qualcomm, une société qui fournit des produits semi-conducteurs systèmes sur puce pour smartphones via sa série Snapdragon, est entrée dans le débat.

« C’est une question intéressante car le cerveau humain n’est pas numérique », a déclaré Chis Patrick, vice-président principal de Qualcomm, lors d’une table ronde au sommet Snapdragon à Hawaï cette semaine. par Radar technique.

« Lorsque vous percevez le coucher de soleil à l’extérieur, vous ne le percevez pas sans contexte. Vous savez où vous êtes. Vous savez ce que vous sentez. Vous savez ce que vous entendez, vous savez ce que vous ressentez. Vous savez à quoi ressemble un coucher de soleil, n’est-ce pas ? Tout cela fait partie de la façon dont vous percevez l’espace.

« Alors, lorsque nous capturons une image, devrait-il s’agir uniquement de la réponse brute du capteur ? Ou est-il juste d’inclure un contexte dans la façon dont cette image est créée ? Je ne suis pas un expert. Je n’ai pas de doctorat sur ce sujet, mais je pense que ce n’est pas aussi simple qu’une vraie image et une fausse image. Je pense que le contexte est important, et tirer le meilleur parti de la situation dans son ensemble est un reflet fidèle de ce que font également l’œil et le cerveau.

C’est une réponse assez déroutante sur laquelle il faut s’attarder. Cependant, Radar technique rapporte que Patrick a poursuivi en disant qu’une fausse photo de quelqu’un sur la Lune devrait être clairement étiquetée comme générée par l’IA.

« Donc, pour nous, il est très clair qu’il doit y avoir un mécanisme permettant de distinguer l’autre extrême – ces images manipulées – pour les gens. Nous construisons ensemble une technologie incroyable, mais nous voulons nous assurer qu’en fin de compte, elle n’aura pas un impact destructeur, où les gens ne pourront plus faire la différence entre la vérité et la fiction », ajoute Patrick.

Alors que les professionnels et les experts en retouche photo sont capables de manipuler des images depuis des décennies, la technologie est désormais accessible à presque tout le monde via des outils tels que Magic Eraser de Google et l’outil Clean Up d’Apple. Les fabricants de smartphones doivent réfléchir sérieusement à jusqu’où ils doivent aller avec les photos IA. Hier, Apple a déclaré vouloir garder les photos des smartphones fidèles à la réalité.

