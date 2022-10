Qualcomm dévoile officiellement le chipset Snapdragon XR2+ Gen 1 qui alimente le Meta Quest Pro

Le casque Quest Pro VR/MR de Meta vient de devenir officiel, et il est alimenté par le tout nouveau chipset Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 1. Heureusement, Qualcomm lui-même a maintenant publié plus de détails à ce sujet.

Le Snapdragon XR2+ Gen 1, que nous appellerons dorénavant XR2+ pour notre santé mentale, est livré avec un nouveau pipeline de traitement d’image qui atteint une latence inférieure à 10 ms, déverrouillant le passage vidéo couleur pour la réalité mixte (MR).

Il prend également en charge la vidéo 8K 60 ips à 360 degrés, les technologies de « perception simultanée », y compris le suivi de la tête, de la main et du contrôleur, la reconstruction 3D, la cartographie automatique de la pièce et une densité de pixels élevée. La puce présente des performances thermiques améliorées de 30 % et une puissance soutenue 50 % supérieure à celle de la génération précédente.

Fait intéressant, les contrôleurs Meta Quest Touch Pro sont alimentés par la plate-forme Snapdragon 662, qui leur permet de suivre à travers plusieurs caméras de position intégrées et offre une latence ultra-faible au casque.

Qualcomm indique que plusieurs équipementiers se sont engagés à lancer des appareils alimentés par le XR2 + d’ici la fin de l’année. Jusqu’à présent, les puces Snapdragon XR alimentent plus de 60 appareils XR (eXtended Reality) dans le monde.

