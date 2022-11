Qualcomm dévoile de nouvelles puces Bluetooth LE Audio et une plate-forme pour lunettes AR

Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 8 Gen 2 et parmi tous les chiffres de performance, il y avait des notes sur l’audio Bluetooth bien amélioré. Voici l’autre moitié de cette équation – les puces Qualcomm S3 et S5 Gen 2 pour les casques sans fil. Il existe une nouvelle plate-forme pour les appareils portables, en particulier les lunettes AR, qui a également été dévoilée aujourd’hui.

Qualcomm S3 et S5 Gen 2

Avec la nouvelle plateforme Gen 2, Qualcomm poursuit son travail sur Bluetooth LE Audio. Les nouvelles puces peuvent fonctionner en conjonction avec le Snapdragon 8 Gen 2 pour transférer l’audio sans perte du téléphone vers vos oreilles.

Ceux-ci prennent également en charge le suivi dynamique de la tête pour permettre un son spatial pour une expérience plus immersive. Ils sont également livrés avec une suppression active du bruit améliorée associée à la détection de la parole – lorsque les écouteurs entendent que quelqu’un vous parle, ils activeront le relais afin que vous puissiez également entendre, sans avoir à désactiver manuellement l’ANC.

Les puces S3 et S5 Gen 2 sont également conçues pour le jeu. Ils disposent d’un mode à faible latence encore plus rapide qu’auparavant – passant de 68 ms sur la génération 1 à seulement 48 ms – et disposent d’un canal de retour vocal pour une discussion en jeu de bonne qualité.

Ils prennent également en charge Auracast, qui est la version Bluetooth de la radio FM. Un seul émetteur peut envoyer à plusieurs récepteurs et aucun appairage n’est requis au préalable, il suffit de syntoniser. Cela peut être utilisé pour partager de la musique avec des amis, se connecter à des téléviseurs à l’extérieur de la maison (par exemple à la salle de sport ou à l’aéroport), écouter des annonces publiques dans divers lieux et ainsi de suite.

Les Qualcomm S3 Gen 2 et S5 Gen 2 sont conçus pour les casques stéréo avec prise en charge audio sans perte ainsi que pour les écouteurs de milieu de gamme. En outre, ils peuvent être utilisés dans des haut-parleurs sans fil.

Muflier AR2

La nouvelle puce XR de Qualcomm a été annoncée aux côtés du Meta Quest Pro, maintenant la société dévoile la plate-forme Snapdragon AR2 Gen 1 – comme son nom l’indique, l’accent est mis ici sur les lunettes de réalité augmentée.

Étant donné que les conceptions fines et légères sont une priorité, Qualcomm a divisé la plate-forme en plusieurs puces. De cette façon, le processeur principal occupe 40 % de place en moins sur le circuit imprimé. La société a réussi à contrôler la consommation d’énergie (un problème avec les conceptions multi-puces) et affirme qu’elle peut piloter des lunettes AR tout en utilisant moins de 1 W de puissance. Le système utilise moitié moins d’énergie que l’ancien XR2 qui alimente le Quest 2.

Les tâches sensibles à la latence sont gérées sur les lunettes, les tâches gourmandes en performances sont transférées vers un téléphone alimenté par Snapdragon, un PC ou un autre périphérique hôte.

Une partie des tâches de l’AR2 Gen 1 comprend 6DoF et le suivi des mains. Cela peut être fait avec jusqu’à 9 caméras et un accélérateur AI qui aide à réduire la latence. Il existe un co-processeur AR qui peut effectuer le suivi des yeux et l’authentification de l’iris, ce qui permet un rendu fovéal.

Pour la connectivité, Qualcomm a utilisé le système FastConnect 7800, le même que celui qui se trouve à l’intérieur du Snapdragon 8 Gen 2. Cela apporte la prise en charge du Wi-Fi 7 (802.11be) avec une latence aussi faible que 2 ms entre les lunettes et l’appareil hôte.

Qualcomm a travaillé en étroite collaboration avec Microsoft lors du développement de la plate-forme Snapdragon AR2. L’AR2 a suscité l’intérêt de plusieurs autres sociétés, qui développent déjà des lunettes basées sur la nouvelle plateforme : Lenovo, LG, Nreal, Oppo, Pco, QONOQ, Rokid, Sharp, TCL, Tencent, Vuzix et Xiaomi.