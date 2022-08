Qualcomm commence à sponsoriser Manchester United, mettant la marque Snapdragon au premier plan

Aujourd’hui, Qualcomm a annoncé avoir conclu une “collaboration stratégique mondiale pluriannuelle” avec Manchester United, l’un des clubs de football les plus connus au monde. Qualcomm sponsorisera donc Manchester United, avec l’arrangement mettant en vedette la marque Snapdragon.

C’est vraiment intéressant – Qualcomm semble étendre ces parrainages à grande échelle récemment, mettant la marque Snapdragon devant autant de personnes que possible, même si elle ne vend rien directement aux consommateurs.

Peut-être que l’entreprise a tout simplement trop d’argent pour savoir quoi en faire. Ou peut-être que tout est un jeu de vanité – Qualcomm veut que vous connaissiez Snapdragon afin que vous sachiez que Qualcomm alimente votre appareil préféré ? Cela ressemble un peu à un étirement.

Alors peut-être envisage-t-il un avenir dans lequel les gens entrent dans un magasin d’opérateur de grande rue à Manchester et demandent spécifiquement un téléphone Snapdragon ? Bien sûr, cela peut aussi bien arriver, étant donné suffisamment d’argent et de temps pour le marketing, mais… pourquoi cependant ? Dans l’état actuel des choses, Snapdragon n’a presque pas de véritable concurrence dans le haut de gamme du monde Android, donc tout cela semble plutôt inutile.

À moins que le chapeau de complot portant les gens dans le coin ne dise, sauf si Qualcomm veut lancer un téléphone de marque Snapdragon ? Non, pas celle-là, une vraie à vendre aux consommateurs ? Mais pourquoi voudrait-il faire cela et mettre en péril les relations avec ses clients actuels, les fabricants de téléphones Android ?

Tant de questions, si peu de réponses. Quoi qu’il en soit, Qualcomm note que la collaboration stratégique (qu’est-il arrivé à nommer un parrainage un parrainage ?) “créera des événements et des expériences uniques pour les fans d’Old Trafford et du monde entier”, quoi que cela signifie.

De plus, Qualcomm “conseillera Manchester United sur les améliorations prévues de la connectivité mobile à Old Trafford, ce qui améliorera l’expérience des fans les jours de match”. Ça sonne assez bien.

Amplifiant le discours de relations publiques au 110, Victoria Timpson, PDG d’Alliances et de partenariats à Manchester United, a déclaré : “Les plates-formes Snapdragon permettront des expériences révolutionnaires pour les fans du monde entier, approfondissant leur engagement avec le club de football qu’ils aiment”. Comment? Qui sait. Ce qui est clair, c’est que vous devriez vous attendre à voir beaucoup de marques Snapdragon à Old Trafford et peut-être même les maillots des joueurs au cours de la saison à venir.

