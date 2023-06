Qualcomm a confirmé la date d’annonce du chipset Snapdragon 8 Gen 3, qui devrait offrir un bond significatif en termes de performances et d’efficacité énergétique par rapport à son prédécesseur. La société annoncera le nouveau produit phare SoC plus tôt que d’habitude – du 24 au 26 octobre.

Conformément à la tradition, Qualcomm organisera un sommet Snapdragon à Maui, à Hawaï, mais cette fois, ce sera environ un mois plus tôt que l’année dernière. À notre connaissance, la puce comportera un nouveau 1+5+2 l’architecture au lieu de 1+2+2+3 utilisé dans les séries Snapdragon 8 Gen 1 et Gen 2.

On dit que le SoC fonctionne sur 1 cœur principal Cortex-X4 associé à 5 cœurs Cortex-A720 et 2 cœurs Cortex-A620 et un GPU Adreno 750, promettant une augmentation significative des performances. Le package CPU mettra également à jour son cache L3 de 8 Mo à 10 Mo.

Station de chat numériqueun pronostiqueur chinois renommé, affirme que la série Xiaomi 14 sera la première à utiliser la nouvelle puce phare de Qualcomm en novembre avec la série vivo X100, la série iQOO 12, la série Redmi K70, OnePlus 12 et Realme GT5 pour emboîter le pas dans les mois à venir.

