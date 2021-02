Qualcomm a publié ses résultats financiers du trimestre dernier, et ils semblent extrêmement impressionnants. Au cours de la période d’octobre à décembre, marquée comme le premier trimestre 2021 de l’exercice du fabricant de puces, le chiffre d’affaires a augmenté de 62%, tandis que le bénéfice net a grimpé de 165%, passant de 925 millions de dollars à 2,455 milliards de dollars.

Cependant, lors d’un appel avec les investisseurs, le PDG Cristiano Amon a averti que la société avait du mal à répondre à la demande et que le secteur faisait face à une pénurie mondiale pour les six prochains mois.

(en millions de dollars) Exercice financier T1 2021 Exercice T1 2020 Changement Revenu 8 235 $ 5 077 $ 62% le revenu 2 455 $ 925 $ 165%

Qualcomm fournit à toutes les grandes entreprises de smartphones des chipsets mais s’appuie sur TSMC et Samsung pour les fabriquer. Cependant, dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, les consommateurs ont commencé à acheter plus d’ordinateurs pour travailler à domicile et en voiture afin d’éviter les transports en commun, ce qui signifie que les entreprises de ces industries ont également augmenté leurs commandes de puces.

Amon a ajouté que bien que de nombreuses entreprises ne dépendent que d’une poignée d’usines de puces à travers le monde, le problème des goulots d’étranglement devrait être résolu d’ici la seconde moitié de 2021.



Futur PDG de Qualcomm, Steve Mollenkopf (à gauche), et quittant le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon (à droite)

Apple a déjà signalé qu’il ne répondait pas à la demande des appareils iPhone 12 en raison de «la disponibilité limitée de certains composants», Qualcomm étant le principal fournisseur du modem 5G. General Motors, l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde, réduira la production dans trois usines pour la même raison – le manque de composants suffisants pour que la fabrication se poursuive sans heurts.

