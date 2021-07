Qualcomm annonce un smartphone pour Snapdragon Insiders avec Snapdragon 888 et un écran AMOLED 144 Hz de 6,78 pouces

Qualcomm compte plus de 1,6 million de « Snapdragon Insiders », une communauté de fans et de passionnés qui participent à des forums en ligne et sont parmi les premiers à être informés des nouvelles de Qualcomm. Pour répondre à ces utilisateurs expérimentés, Qualcomm s’est associé à Asus pour fournir un smartphone unique.

Qualcomm annonce le « Smartphone pour Snapdragon Insiders » et oui, c’est le nom officiel.

Pour ceux qui peuvent se permettre l’offre organisée de 1 500 $, le forfait comprend le combiné, ainsi qu’une paire d’écouteurs TWS avec Snapdragon Sound produits par Master & Dynamic, un étui pare-chocs, un adaptateur secteur Qualcomm Quick Charge 5.0 et deux câbles de charge.











Contenu du package Smartphone pour Snapdragon Insiders

Il y a beaucoup de choses à couvrir sur cet appareil, alors commençons par le matériel. À l’avant se trouve un grand écran Samsung AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 2448 x 1080 px et le panneau prend en charge un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz. L’écran est protégé par Gorilla Glass Victus et prend en charge l’affichage permanent.

Il y a une caméra frontale de 24 MP dans la lunette supérieure du téléphone. Cela le place parmi les rares smartphones haut de gamme sans trou ni encoche de nos jours, aux côtés des Sony Xperia 1 III et 5 III.



Smartphone pour les initiés Snapdragon

À l’arrière se trouve une configuration à trois caméras, un scanner d’empreintes digitales et un logo Snapdragon auto-éclairant. Il y a un appareil photo principal 64MP f/1.8, une unité ultra-large 12MP f/2.2 et un vivaneau téléobjectif 8MP avec zoom 3X. L’application pour appareil photo proposera des expériences logicielles Qualcomm AI telles que le zoom automatique et le suivi d’objets AI. Nous nous attendons à voir plus de fonctionnalités de caméra de Qualcomm ici, mais le réglage réel des caméras est effectué par Asus.

Le scanner d’empreintes digitales utilise le capteur sonique 3D de 2e génération de Qualcomm, tout comme la série Galaxy S21. La différence ici, cependant, est que le scanner d’empreintes digitales n’est pas à l’écran et Qualcomm explique cela en raison de son incompatibilité avec le panneau OLED rigide dont le smartphone est équipé.

Le téléphone est alimenté par le chipset Snapdragon 888 (non-Plus). Il y a aussi 512 Go de stockage UFS 3.1 et 16 Go de RAM LPDDR5. Le smartphone sera livré avec Android 11 prêt à l’emploi. Qualcomm n’a pas commenté la version spécifique d’Android. Nous savons qu’il n’y aura pas de bloatware et qu’il sera presque en stock, mais nous ne savons pas d’où les fonctionnalités de Qualcomm seront configurables.

Il y a une batterie de 4 000 mAh, compatible avec le chargeur Quick Charge 5.0 de Qualcomm inclus. Le téléphone est capable d’une charge à 70% en 30 minutes, ou d’une charge complète en 50 minutes. Le téléphone pèse 210g.

Le « Smartphone pour Snapdragon Insiders » est destiné à présenter toutes les fonctionnalités logicielles de Qualcomm qui s’intègrent au matériel Qualcomm. Le smartphone sera fabriqué, commercialisé et vendu par Asus et sera disponible courant août en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud et éventuellement en Inde.