Qualcomm annonce Snapdragon Satellite pour Android, et ce n’est pas seulement pour les urgences

Apple a introduit la connectivité par satellite d’urgence avec ses modèles d’iPhone 14 l’automne dernier, et évidemment les appareils Android ne pouvaient pas être loin derrière. Aujourd’hui, au CES, Qualcomm a annoncé Snapdragon Satellite, un service de messagerie par satellite bidirectionnel qui sera disponible sur les “smartphones Android premium de nouvelle génération”.

Ceci est rendu possible grâce à un partenariat avec Iridium, qui exploite une constellation de 66 satellites en orbite terrestre basse. L’un de ses principaux concurrents est Globalstar, qui est le partenaire d’Apple pour son service.

Snapdragon Satellite prendra en charge la messagerie bidirectionnelle pour une utilisation d’urgence, l’envoi de SMS et “d’autres applications de messagerie”. Qualcomm indique clairement que ce ne sera pas seulement pour les urgences, mais aussi “pour les loisirs dans des endroits éloignés, ruraux et offshore”.

Il sera pris en charge à partir des appareils équipés du chipset Snapdragon 8 Gen 2. La messagerie d’urgence sur Snapdragon Satellite “devrait être disponible sur les smartphones de nouvelle génération, lancés dans certaines régions à partir du second semestre 2023”, selon Qualcomm.

Snapdragon Satellite peut également s’étendre à d’autres appareils, comme les ordinateurs portables, les tablettes, les voitures et les produits IoT. Les équipementiers et les développeurs d’applications peuvent offrir des services de marque uniques en tirant parti de la connectivité par satellite. Snapdragon Satellite prendra en charge les réseaux non terrestres 5G (NTN) dès qu’ils seront disponibles.

Garmin collaborera avec Qualcomm “avec prise en charge de la messagerie d’urgence”. Brad Trenkle, vice-président du segment extérieur de Garmin, a déclaré : « Garmin se réjouit de l’opportunité d’étendre nos services éprouvés d’intervention d’urgence par satellite à des millions de nouveaux utilisateurs de smartphones dans le monde. Garmin Response prend en charge des milliers d’incidents SOS chaque année et a probablement sauvé de nombreuses vies dans le processus. , et nous sommes impatients de collaborer avec Qualcomm Technologies et Iridium pour aider les gens à se connecter aux services d’urgence, peu importe où la vie les mène”.

