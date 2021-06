Qualcomm annonce Snapdragon 888 Plus avec un processeur 3 GHz, un meilleur moteur AI

Le MWC 2021 est en cours et la première annonce majeure vient de Qualcomm. La société de puces de San Diego a annoncé le chipset Snapdragon 888 Plus avec un cœur de processeur principal de 3 GHz et un moteur AI amélioré, qui fonctionne désormais 20 % mieux.

Spécifications du Qualcomm Snapdragon 888 Plus :

CPU: Qualcomm Kryo 680, jusqu’à 3 GHz, 64 bits.

Qualcomm Kryo 680, jusqu’à 3 GHz, 64 bits. GPU : Adreno-660.

Adreno-660. Moteur d’IA : Hexagone 780, 32 TOPS.

Hexagone 780, 32 TOPS. Modem: Snapdragon X60 5G Modem-RF, 7,5 Gbit/s DL, 3 Gbit/s UL, multi-SIM 5G mondial.

Snapdragon X60 5G Modem-RF, 7,5 Gbit/s DL, 3 Gbit/s UL, multi-SIM 5G mondial. Wifi: FastConnect 6900, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 802.11/a/b/g/n.

FastConnect 6900, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 802.11/a/b/g/n. Caméra: Spectra 580 ISP, Triple caméra jusqu’à 28 MP, Double caméra jusqu’à 64 MP, Caméra simple jusqu’à 200 MP. 720p à 960 ips, 8K à 30 ips.

Spectra 580 ISP, Triple caméra jusqu’à 28 MP, Double caméra jusqu’à 64 MP, Caméra simple jusqu’à 200 MP. 720p à 960 ips, 8K à 30 ips. Affichage: 4K à 60 Hz, QHD+ à 144 Hz.

4K à 60 Hz, QHD+ à 144 Hz. Technologie de processus : 5 nm.

5 nm. Autre: Bluetooth 5.2, USB 3.1.

Le chipset est à peu près le même que son frère non-Plus, lancé en décembre avec le gros noyau de la variété ARM Cortex-X1. La grande différence est que la vitesse d’horloge a été augmentée à 2,995 GHz – oui, c’est le nombre réel.

Le processeur Qualcomm Hexagon 780 AI de sixième génération peut désormais fournir 32 TOPS (Tera Operations Per Second), qui est amélioré par rapport à 26 TOPS sur le Snapdragon 888 standard.

Le reste est resté à peu près inchangé au cours des six derniers mois – GPU Adreno 660, modem Snapdragon X60 5G avec une vitesse DL maximale de 7,5 Gbit/s et FastConnect 6900 qui permet toutes les dernières normes Wi-Fi pour un téléchargement rapide lorsque l’utilisateur ne compte pas sur les données mobiles.

Des représentants d’Asus, Motorola, Xiaomi et vivo ont déjà confirmé leur engagement à utiliser le nouveau chipset Snapdragon 888 Plus dans leurs prochains smartphones. Les appareils dotés de la nouvelle plate-forme devraient être lancés dès le troisième trimestre 2021.

