Le très populaire Snapdragon 675, annoncé en 2018, a un successeur. Aujourd’hui, Qualcomm a annoncé son Snapdragon 678, qui vise à améliorer les capacités de photographie et de connectivité sur le marché du milieu de gamme sans sacrifier l’endurance de la batterie.

Le SD 678 est construit sur le processus LLP 11nm et est assez similaire à son prédécesseur, le seul changement étant les cœurs Cortex A76 overclockés fonctionnant jusqu’à 2,2 GHz par rapport à 2,0 GHz sur le SD 675. Vous obtenez le même GPU Adreno 612 cependant Qualcomm promet des performances accrues.

Le reste des spécifications correspondent à celles du SD 675, y compris Spectra 250L ISP de Qualcomm, Snapdragon X12 LTE Modem et Hexagon 685 DSP. Le SD 678 prend en charge les téléphones avec des écrans de résolution jusqu’à 2520 × 1080 pixels et des couleurs 10 bits, ainsi que des capteurs de caméra selfie principaux jusqu’à 48MP et 16MP avec enregistrement vidéo 4K à 30fps sur le codec HEVC.

La source