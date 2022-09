Qualcomm annonce les Snapdragon 6 Gen 1 et Snapdragon 4 Gen 1

Aujourd’hui, Qualcomm a annoncé ses chipsets Snapdragon 6 Gen 1 de milieu de gamme et Snapdragon 4 Gen 1 d’entrée de gamme. Le 6 Gen 1 est construit sur un processus de fabrication de 4 nm, tandis que le SD 4 Gen 1, plus abordable, reste sur le nœud 6 nm. Les premiers appareils alimentés par SD 6 Gen 1 devraient arriver au premier trimestre 2023 tandis que le SD 4 Gen 1 fera ses débuts ce trimestre.

Malheureusement, Qualcomm n’a pas partagé les spécifications complètes des processeurs, nous savons donc seulement que les cœurs principaux du Snapdragon 6 Gen 1 iront jusqu’à 2,2 GHz tandis que le processeur du SD 4 Gen 1 plafonnera à 2,0 GHz. Les deux offrent huit cœurs, mais l’architecture et la répartition puissante/efficace n’ont pas été confirmées. Il n’y a aucune mention des GPU Adreno utilisés non plus.

Tout ce que Qualcomm a dit, c’est que le Snapdragon 6 Gen 1 promet une augmentation de 35 % des performances graphiques ainsi qu’une augmentation de 40 % des performances de calcul, mais n’a pas dit ce qu’il utilise comme référence. Le Snapdragon 4 Gen 1 offre un CPU 15% plus rapide et un GPU 10% plus puissant. Nous supposons que cette comparaison concerne le Snapdragon 480/480+ car la société n’a actuellement pas 400 autres chipsets.

Le Snapdragon 6 Gen 1 comprend le Spectra Triple ISP 12 bits prenant en charge la capture d’image HDR native et les caméras 200MP. Des vidéos HDR sont également au menu. Certaines capacités d’IA avancées sont à portée de main et le chipset utilise le moteur Qualcomm AI de 7e génération qui aide à l’effet bokeh et à l’optimisation générale des performances et de l’énergie.

Le Snapdragon 6 Gen 1 apporte une connectivité Wi-Fi 6E ainsi qu’un modem Snapdragon X62 5G de 4e génération.

Le moteur AI de Qualcomm est également utilisé sur le SD 4 Gen 1, mais ce n’est pas le dernier. Le nouveau matériel peut désormais prendre en charge les écrans FHD + 120 Hz avec ombrage à taux variable.

Le Spectra Triple ISP sur le 4 Gen 1 prend en charge le bruit en utilisant la technologie de réduction du bruit multi-images et peut prendre en charge les caméras 108MP.

La connectivité 5G est disponible via le modem Snapdragon X51 5G, mais il n’y a pas de support Wi-Fi 6E ici.

Le Snapdragon 4 Gen 1 fera ses débuts sur le prochain smartphone Z6 Lite d’iQOO et sera disponible dans le monde entier avant la fin de ce trimestre, soit dans trois semaines.