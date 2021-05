Qualcomm annonce le chipset Snapdragon 778G

En mars, Qualcomm a apporté son chipset Snapdragon 780G 5 nm et maintenant il apporte une version légèrement atténuée appelée Snapdragon 778G. La principale différence est que le 778G est construit sur un nœud 6 nm au lieu du 5 nm de Samsung vu sur le 780G.

Snapdragon 778G

Le nouveau 778G apporte un processeur Kryo 670 associé à un GPU Adreno 642L et un ISP Spectra 570L. Le chipset apporte également un modem-RF Snapdragon X53 5G intégré qui offre une prise en charge de la connectivité mmWave et sub-6 5G. Le triple FAI de Qualcomm vous permet de capturer simultanément des photos et des vidéos à partir de caméras large, ultra-large et téléobjectif.

Snapdragon 768G Snapdragon 778G Snapdragon 780G Traiter Samsung 7 nm EUV Samsung 6 nm Samsung 5 nm CPU (premier) 1x Kryo 475 (A76) à 2,8 GHz 1x Kryo 670 (A78) à 2,4 GHz 1x Kryo 670 (A78) à 2,4 GHz CPU (gros) 1x Kryo 475 (A76) à 2,4 GHz 3x Kryo 670 (A78) à 2,2 GHz 3x Kryo 670 (A78) à 2,2 GHz CPU (petit) 6x Kryo 475 (A55) à 1,8 GHz 4x Kryo 670 (A55) à 1,9 GHz 4x Kryo 670 (A55) à 1,9 GHz GPU Adreno 620 Adreno 642L Adreno 642 Affichage 1080p + à 120 Hz 1080p + à 144 Hz 1080p + à 144 Hz FAI 2 3 3 NPU 5.4 TOPS 12 TOPS 12 TOPS Modem 5G (liaison descendante) X52, 3,7 Gbit / s X53, 3,3 Gbit / s X53, 3,3 Gbit / s Wifi Wi-Fi 6, 867 Mbps Wi-Fi 6E, 3,6 Gbit / s Wi-Fi 6E, 3,6 Gbit / s

Attendez-vous au Snapdragon 778G dans les offres de milieu de gamme de Honor, iQOO, Motorola, Oppo, Realme et Xiaomi plus tard cette année.