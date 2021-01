Aujourd’hui, Qualcomm annonce son capteur d’empreintes digitales intégré de deuxième génération appelé son 3D Sonic Gen 2. Contrairement à de nombreuses autres solutions d’empreintes digitales intégrées à l’écran, Qualcomm reste ultrasonique, ce qui signifie qu’il utilise des ondes sonores pour rechercher les fonctionnalités 3D dans l’empreinte digitale d’un utilisateur.

La première génération du capteur sonique 3D de Qualcomm a été présentée sur les séries Galaxy S10, Note10, S20 et Note20 de Samsung et ses performances et sa fiabilité étaient souvent discutables. La précision et la vitesse n’étaient pas à la hauteur des autres solutions optiques intégrées à l’écran des OEM chinois comme OnePlus et Huawei, dont beaucoup utilisent actuellement des solutions optiques plus rapides et plus précises (par rapport aux ultrasons).

Le capteur sonique 3D Qualcomm de nouvelle génération promet d’être 50% plus rapide que son prédécesseur et 77% plus grand. L’un des points de peinture sur le capteur de première génération était que la zone d’activation était assez petite et qu’il était difficile de trouver avec précision le scanner uniquement au toucher.

Pour référence, le scanner de génération 1 mesurait 4 x 9 mm tandis que le nouveau capteur mesurera 8 x 8 mm et permettra au capteur de capter 1,7 fois plus d’informations biométriques. Le nouveau capteur ne mesurera également que 0,2 mm d’épaisseur au niveau de la zone de numérisation, ce qui permettra d’intégrer des scanners intégrés à des panneaux flexibles d’appareils pliables. Nous nous demandons si cela signifie que les pliables de Samsung porteront des scanners intégrés cette année.

Qualcomm dit que le capteur sonique 3D de deuxième génération fera ses débuts dans les smartphones «au début de 2021». Samsung pourrait peut-être utiliser ce nouveau capteur intégré à l’écran sur la nouvelle série Galaxy S21, qui devrait faire ses débuts dans moins d’une semaine.