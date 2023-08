Qualcomm annonce la plate-forme Snapdragon série G pour les consoles de jeux portables

Qualcomm a officiellement présenté ses chipsets à trois niveaux de la série G conçus pour les consoles de jeux portables. Le Snapdragon G1 Gen 1 est conçu pour les ordinateurs de poche de streaming de jeux sans ventilateur avec une autonomie de plus de 10 heures. Il dispose d’un processeur Kryo à huit cœurs et d’un GPU Adreno A11 ainsi que de la connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Le chipset prend en charge des résolutions d’affichage jusqu’à 720p à 60 ips.

Snapdragon G2 Gen1 alimentera les ordinateurs de poche destinés aux jeux mobiles et cloud avec le même processeur Kryo à huit cœurs et un GPU Adreno A21 plus puissant. La série G2 bénéficie également d’une connectivité Wi-Fi 6/6E et 5G grâce au modem Snapdragon X62 5G. La puce prend en charge les écrans FHD+ jusqu’à 144 ips.

Le Snapdragon G3x Gen1 qui alimente déjà le Razer Edge 5G est également mis à jour avec le nouveau Snapdragon G3x Gen 2. Le nouveau chipset haut de gamme de la série G alimentera les ordinateurs de poche phares visant à offrir des jeux de niveau PC en déplacement. Le G3x Gen 2 est doté d’un processeur Kryo à huit cœurs qui est plus de 30 % plus rapide que son prédécesseur. La puce dispose également d’un nouveau GPU Adreno A32 qui promet des performances 2 fois supérieures à celles de son prédécesseur.

Snapdragon G3x Gen 2 prend en charge le lancer de rayons, la connectivité Wi-Fi 7 et 5G. La puce peut gérer des écrans FHD+ jusqu’à 144 ips et Qualcomm dispose d’un SSD PCIe Gen 4 et d’une prise en charge de l’haptique stéréo.

AyaNeo, Huaqin, Inventec, Thundercomm et d’autres sociétés d’ordinateurs de poche de jeu s’associent à Qualcomm pour proposer de nouveaux appareils alimentés par les chipsets Snapdragon de la série G plus tard cette année.

