Nous connaissons tous Qualcomm comme le fabricant de puces qui domine le paysage des smartphones Android avec son monopole sur les modems et celui qui bave de manière obsessionnelle sur la 5G, une technologie qu’ils prétendent déjà « ici » tous les deux mois depuis environ 2019, alors que c’est encore beaucoup ne pas. Il semble maintenant que Qualcomm veuille être connu en tant que fabricant de téléphones à un certain niveau également, du moins pour les super fans de Qualcomm Snapdragon, une catégorie d’humains dont je n’avais aucune idée de l’existence.

Qualcomm a ce programme appelé « Snapdragon Insiders » pour ceux d’entre vous qui aiment vraiment Snapdragon, où les membres ont la chance de faire partie de « l’accès dans les coulisses, des expériences supplémentaires et des avantages de la communauté ». J’essaie d’imaginer le genre de personne qui aime tellement le chipset de son téléphone qu’elle aimerait porter un t-shirt Snapdragon, mais haha…haha… ce n’est pas une chose, non ? Chemise Google, je comprends. Même chemise Facebook. Chemise Snapdragon ? De toute façon.

Qualcomm s’est associé à ASUS faire un téléphone pour ces initiés Snapdragon. C’est un téléphone ridiculement surdimensionné qui a tout ce que vous pourriez demander dans un smartphone haut de gamme moderne, et il sera disponible en quantité limitée pour les initiés.

Les spécifications de ce téléphone incluent le Snapdragon 888, 16 Go de RAM LPDDR5, 512 Go de stockage UFS3.1, un écran AMOLED QHD 6,78″ 144 Hz, WiFi 6E, une batterie de 4000 mAh avec une charge de 65 W, un capteur d’empreintes digitales et une triple caméra arrière. L’appareil photo est mis en vedette par le capteur phare IMX686 64MP de Sony. Oh, il a aussi Bluetooth. Le téléphone semble fou dans le bon sens.

Si vous en rencontrez un, en tant qu’initié que vous êtes, Qualcomm lance également une paire d’écouteurs Master & Dynamic personnalisés. Ces écouteurs ont tendance à se vendre environ 300 $, je crois, alors oui, c’est un bel avantage.

Bien sûr, tout ce qui est impliqué dans ce téléphone est lié à Qualcomm d’une manière ou d’une autre. Le processeur d’application, le modem, le capteur d’empreintes digitales, la charge rapide, le GPU, la technologie audio, etc., sont tous des produits Qualcomm. C’est le téléphone Qualcomm ultime. Ils n’ont clairement épargné aucune dépense.

Combien ça coûte? Il est difficile de dire si Qualcomm va vendre cela ou simplement le donner à un petit nombre d’initiés Snapdragon. Ils ne discutent nulle part des prix ou de la façon dont vous pouvez en obtenir un autre qu’en vous inscrivant pour être un initié. Nous savons au moins qu’il sera disponible aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en Allemagne. Si intéressé, inscrivez-vous ici.