Quai 22 / Architecture la plus probable

© Architecture la plus probable / Felix Redmann

© Architecture la plus probable / Felix Redmann

Description textuelle fournie par les architectes. Un espace public diversifié et de qualité pour Vienne – Le 20 juin, la première des trois phases de construction du nouveau Quai 22 a été officiellement inaugurée. La première partie est divisée spatialement et fonctionnellement en trois zones différentes : la promenade du front de mer, la zone de travail du parc et (à l’avenir) le kiosque culturel. Le programme du Quai 22 se concentre sur une nouvelle qualité de l’espace public : une architecture inclusive et une démocratisation du luxe grâce à des services gratuits, des matériaux robustes mais de haute qualité et une variété de programmes. Bien desservi par le métro, le Pier 22 est un point de rencontre pour toute la ville.

© Architecture la plus probable / Felix Redmann

Plan

© Architecture la plus probable / Felix Redmann

Une promenade au bord de l’eau pour flâner et s’attarder – Une vaste zone de baignade avec une longue promenade au bord de l’eau invite les visiteurs à flâner et à se détendre. L’accent est mis sur un meilleur accès à l’eau : des marches mènent à une zone peu profonde où les enfants peuvent jouer et de grandes plates-formes en bois de mélèze offrent un espace idéal pour bronzer. Un surplomb rond semble flotter au-dessus de l’eau, tandis que des îlots plantés et des filets suspendus au-dessus de l’eau offrent des lieux de repos supplémentaires.

© Architecture la plus probable / Felix Redmann

Plateformes éparses avec vue sur l’horizon – Tous les éléments du Quai 22 sont unis par leur conception conviviale et ouverte, qui permet une appropriation individuelle par les utilisateurs. Il en va de même pour les plates-formes en bois sur la pente. Avec leurs accents colorés, ils sont dispersés comme des confettis sur le terrain, ajoutant une touche vivante au paysage. Les plates-formes offrent une vue sur le nouveau Pier 22, le vert naturel des berges du fleuve et l’horizon de Vienne, créant un cadre parfait pour la détente et le plaisir.

© Architecture la plus probable / Felix Redmann

© Architecture la plus probable / Felix Redmann

Retour à la végétation indigène – L’aménagement paysager du Quai 22, comprenant des graminées présentes toute l’année et des plantes vivaces indigènes, relie le site à l’origine de la région – le paysage de plaine inondable. La végétation le long du rivage et la plantation de nouveaux arbres créent des zones ombragées et favorisent la biodiversité sur l’île.

© Architecture la plus probable / Felix Redmann

Zone de travail du parc sous pergolas – Les balcons incurvés de la zone de travail du parc flottent au-dessus de la promenade, offrant une vue imprenable sur l’eau scintillante en contrebas. Adapté aux besoins de l’ère mobile, ce quartier offre de nouvelles opportunités de travail en ville. Diverses options de sièges avec bureaux pour individuels et groupes permettent de travailler confortablement en plein air – spontanément et gratuitement. La zone est conçue avec des surfaces lisses dans des tons pastel doux, créant une atmosphère apaisante. Les pergolas à lattes de bois offrent de l’ombre le jour et de la lumière la nuit, tandis que le Wi-Fi public connecte les nomades numériques au monde. Avec des casiers prévus pour la prochaine phase de construction, le Quai 22 constituera une alternative viable aux intérieurs surchauffés.

© Architecture la plus probable / Felix Redmann

© Architecture la plus probable / Felix Redmann

Le futur quai 22 – La prochaine phase de construction, qui devrait débuter en septembre 2024, introduira des espaces verts supplémentaires, des infrastructures sportives publiques et des installations ouvertes toute l’année : un jardin de pique-nique ombragé se déploiera le long de la pente, sous un café nouvellement construit et la Future Fitness Zone multifonctionnelle offrira à tous les types d’utilisateurs un espace pour s’entraîner à proximité immédiate du Danube. Ce développement renforce encore le rôle de l’île du Danube en tant qu’espace public de loisirs dynamique avec diverses options de programmation.