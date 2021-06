Qu’advient-il des 500 000 $ en argent de récompense

Le cas de rage au volant d’Aiden Leos, un garçon de 6 ans abattu alors que sa mère le conduisait à la maternelle dans le sud de la Californie, a touché des cordes sensibles à travers le pays. Sa mort a alimenté l’indignation à l’échelle nationale – et un demi-million de dollars en récompense.

Puis, deux semaines après la mort tragique d’Aiden le 21 mai, un couple a été arrêté – et parmi les allégations figure une accusation de meurtre contre un homme de 24 ans qui, selon la police, admet avoir tiré la balle mortelle.

Maintenant, la question est : qu’arrive-t-il aux 500 000 $ en argent de récompense ? Ce n’est pas la première fois qu’une grosse récompense s’accumule dans une affaire, et ce n’est certainement pas la première fois que des questions persistent. Les autorités restent souvent muettes sur des éléments tels que les preuves, qui les a informés et quand quelqu’un pourrait recevoir l’argent qu’un public généreux a donné dans l’espoir que quelqu’un se manifeste.

« Il y a pas mal de cerceaux à franchir pour obtenir de l’argent en récompense », a déclaré Diane Birnholz, ancienne procureure fédérale et actuellement conférencière à la faculté de droit de l’UCLA. « C’est pourquoi je pense qu’il s’agit plutôt d’une minorité de cas où les récompenses sont réellement dispersées. »

Dans les semaines qui ont précédé les arrestations, les responsables de la California Highway Patrol ont déclaré avoir reçu des centaines d’appels et d’e-mails avec des pistes possibles. Selon des responsables, ils ont reçu un conseil qui les a conduits à Marcus Anthony Eriz, 24 ans, et Wynne Lee, 23 ans. Mais les détails n’ont pas été révélés. Le couple est détenu à la prison du comté d’Orange avec une caution importante.

Le superviseur du comté d’Orange, Don Wagner, l’une des personnes qui ont fait un don à la récompense, a déclaré à USA TODAY dans un communiqué que « les réclamations sur l’argent de la récompense seront examinées plus tard afin de ne pas compromettre l’enquête ». De telles réclamations de la part des administrateurs de récompenses sont courantes – et compréhensibles dans une certaine mesure, car les récompenses sont souvent vantées avec la mise en garde que les informations d’un pronostiqueur doivent conduire à une condamnation.

« Je suis reconnaissant pour tous les conseils que les enquêteurs ont reçus et je remercie les citoyens du comté d’Orange qui se sont réunis pour apporter un soutien financier et émotionnel à la famille d’Aiden », a déclaré Wagner. « Il est trop tôt pour discuter de toute revendication d’un droit au paiement de la récompense. L’enquête se poursuit et les suspects n’ont pas été condamnés. »

Même après qu’une condamnation a été prononcée, il arrive que la récompense ne soit pas entièrement distribuée. Dans le cas de l’arrestation de l’ex-officier de police de Los Angeles Christopher Dorner pour en avoir tué trois et en avoir blessé deux, la récompense d’un million de dollars n’a pas été entièrement versée. Vicki Curry a expliqué au Los Angeles Times que la raison de la réduction du montant était due au fait que certains donateurs estimaient que les critères – la condamnation de Dorner – pour la distribution de la récompense n’étaient pas remplis. Aucune condamnation n’a été prononcée car il est décédé des suites d’une blessure par balle qu’il s’est apparemment infligée à la tête.

Le 5 avril 2013, la plupart des donateurs se sont réunis pour établir un processus pour décider comment distribuer la récompense, qui comprenait la création d’un panel de trois anciens juges pour décider qui devrait recevoir la récompense et combien. Le panel a finalement décidé que Karen et Jim Reynolds, un couple qui ont été retenus en otage à Big Bear, en Californie par Dorner et ont informé les agents de son emplacement après s’être échappés, recevraient 80% de la récompense parce que leurs informations « ont directement conduit à la poursuite et à capture de Dorner », selon le mémorandum de décision.

Le panel a également décidé que 15 % seraient attribués à Daniel McGowan pour avoir signalé l’emplacement de Dorner en partageant que son bord en feu à la station de ski de Big Bear et 5 % seraient attribués à R. Lee McDaniel pour avoir informé la police de l’endroit où se trouvait Dorner à un moment donné. point pendant la recherche.

Dans le cas d’Aiden Leos, il existe de multiples donateurs allant des représentants du gouvernement aux donateurs anonymes. Birnholz pense que les différents donateurs peuvent causer des problèmes dans l’affaire.

« Vous avez différentes sources qui donnent de l’argent pour la récompense, et elles peuvent chacune avoir leurs propres normes quant à la façon dont elle est dispersée », a-t-elle déclaré.

Échec au crime travaille avec les forces de l’ordre pour fournir des conseils anonymes. Natalie Salazar, directrice exécutive des Los Angeles Regional Crime Stoppers, a déclaré que l’organisation offre aux gens un moyen de partager des informations de manière anonyme sans crainte de représailles ou de fournir des informations personnelles, ce qui est souvent le cas lorsqu’ils signalent directement aux forces de l’ordre. Ils offrent également jusqu’à 1 000 $ pour toute information menant à une arrestation. Ils sont financés par des dons privés, garantissant qu’un paiement sera effectué tant que l’information mène directement à l’arrestation d’un suspect et que la récompense est réclamée dans les 90 jours. S’il n’est pas réclamé, il retourne dans leur fonds de récompense.

Bien que la récompense soit plus élevée pour ceux financés par des représentants du gouvernement et des entreprises, elle n’est pas toujours garantie.

« Dans presque tous les cas que j’ai vus où cela se produit, cette récompense n’est pas versée », a déclaré Salazar. « À moins que le pronostiqueur ne soit prêt à renoncer à son anonymat, ils peuvent rester confidentiels et ils ne recevront généralement pas cette récompense tant qu’il n’y aura pas eu de condamnation dans l’affaire. »

Déterminer qui reçoit la récompense lors de l’arrestation d’une personne devient difficile et dépend de chaque cas :

Le 3 décembre 2020, Caitlyn Kaufman a été tuée par balle alors qu’elle conduisait en direction ouest sur l’Interstate 440 à Nashville. La police de Metro a arrêté le suspect Devaunte Hill le vendredi suivant, le 11 décembre, après que la récompense pour son arrestation soit passée à 65 000 $. Les entreprises et les entrepreneurs ont fait don de 50 000 $ du montant total. La dénonciation qui a amené la police à une arrestation a été faite par Échec au crime. Une fois qu’une personne est condamnée, le pronostiqueur anonyme devrait recevoir l’argent de la récompense.

Le 2 mars 2012, Ken Konias Jr. a été arrêté pour un braquage de voiture blindée à Pittsburgh après qu’un proxénète et sa petite amie l’ont dénoncé à la police. Konias a volé 2,3 millions de dollars et tué son partenaire Michael Haines alors qu’il travaillait le 28 février en tant que conducteur de véhicule blindé pour Garda Cash Logistic. La société de transport a offert 100 000 $ à toute personne susceptible de fournir des informations menant à l’arrestation et à la condamnation de Konias. Les noms des pronostiqueurs qui ont gagné la récompense n’ont pas été publiés.

Le 13 juin 2017, deux détenus géorgiens se sont évadés d’un bus de la prison, tuant deux gardiens au passage. Les deux détenus, Ricky Dubose et Donnie Rowe, ont été retrouvés deux jours plus tard après que la récompense pour leur arrestation soit passée à 141 000 $. Diverses organisations gouvernementales, telles que le FBI, et des donateurs privés anonymes ont fourni l’argent. Le Georgia Bureau of Investigations a annoncé qu’il partagerait ses 20 000 $ entre deux ménages du Tennessee. Le shérif du comté de Putnam, Howard Sills, était chargé de décider de la distribution du reste de l’argent, à l’exception des dons du FBI et de l’ATF qui étaient traités en privé. Stills a donné 5 000 $ à une personne dont la voiture a été volée et endommagée par les détenus pendant leur course. Les 91 000 $ restants ont été répartis à parts égales entre les deux ménages du Tennessee et un informateur confidentiel du US Marshals Service.

Les autorités ont gardé des informations vagues sur la manière dont les arrestations d’Eriz et de Lee ont été effectuées. Birnholz a déclaré que cela soulève plus de questions sur l’impact des conseils sur l’arrestation et sur l’ampleur de leur propre enquête.

Bien qu’on ne sache pas ce qu’il adviendra de la récompense, beaucoup de ceux qui ont fait un don ont partagé leur soutien et leurs sentiments quant à l’arrestation des suspects.

La superviseure du comté d’Orange, Katrina Foley, a égalé le don de Wagner pour soutenir la recherche et amplifier l’enquête avec d’autres membres de la communauté qui ont été touchés par la mort d’Aiden.

«Je suis reconnaissant envers toute la communauté et les médias qui se sont mobilisés pour amplifier le besoin de trouver les suspects car dans une société civilisée, nous ne devrions pas craindre de conduire sur l’autoroute en emmenant nos enfants à l’école que l’un d’eux va être abattu dans le dos », a-t-elle déclaré.

Une rafale d’autres a commencé à faire un don après que Foley ait gardé l’histoire d’Aiden présente dans les médias. Le superviseur du comté d’Orange a déclaré que l’attention portée à la récompense croissante avait conduit à encore plus de conseils et d’appels de la part des membres de la communauté. L’afflux d’informations en direction du CHP a conduit à d’éventuelles arrestations.

« Malheureusement, nous sommes maintenant dans une société où les gens sont motivés par l’argent, plus que de faire la bonne chose tout le temps », a-t-elle déclaré. « Donc, le système de récompense fonctionne vraiment. »

Le Times a rapporté que les enquêteurs avaient identifié le couple après avoir obtenu un pourboire et amélioré une image de la plaque d’immatriculation du véhicule. Ils ont également découvert que les deux se rendaient au travail dans la région de l’Inland Empire en Californie du Sud et se trouvaient dans la zone de la fusillade lorsque cela s’est produit.

En réfléchissant aux raisons pour lesquelles l’affaire avait suscité tant de coopération, en plus de l’attention nationale, le procureur du comté d’Orange, Todd Spitzer, a déclaré: «C’est parce que cela aurait pu arriver à n’importe lequel d’entre nous.

« Nous conduisons tous sur les autoroutes du sud de la Californie. Nous nous sommes tous fâchés contre d’autres automobilistes; d’autres automobilistes se sont fâchés contre nous. J’ai fait quelques gestes à mon sujet. Mais il n’est jamais arrivé à une situation de violence, et certainement pas dans mon royaume ou votre royaume à la perte d’une vie.