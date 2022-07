Qu’advient-il de mes fonds si un échange crypto fait faillite ?

Les sociétés de trading et de prêt de crypto Celsius et Voyager Digital ont déposé leur bilan ce mois-ci, laissant les actifs des utilisateurs piégés à l’intérieur de leurs plateformes. Les deux sociétés ont gelé les comptes clients après qu’un afflux de retraits a entraîné des problèmes de liquidité.

Par exemple, la US Securities Investor Protection Corporation assure commerçants jusqu’à 500 000 $ en espèces et en titres si un courtier membre rencontre des difficultés financières.

Le problème avec les plateformes de cryptographie centralisées est qu’elles peuvent mélanger les fonds de différents clients pour faire des paris risqués, selon Daniel Saval, avocat chez Kobre & Kim. Un tel mélange peut conduire à une décision selon laquelle les actifs sont la propriété de l’échange, et non des utilisateurs.

Ce qu’il advient des fonds des clients en cas de faillite dépendra beaucoup de l’accord d’utilisation de l’entreprise et de la manière dont elle a utilisé leurs actifs, a déclaré Besikof.

Celsius’ conditions d’utilisation stipuler que les fonds déposés auprès de l’entreprise “pourraient ne pas être récupérables” en cas de faillite. La société a demandé la protection du chapitre 11 la semaine dernière, révélant un trou de 1,2 milliard de dollars dans son bilan et devant aux utilisateurs environ 4,7 milliards de dollars.

Celsius prétend avoir 167 millions de dollars en espèces. Mais il ne permet toujours pas aux clients de retirer leurs fonds et n’a pas précisé quand il rouvrira les retraits.

Voyager dit que les dollars de ses clients sont conservés dans un compte assuré par la FDIC à la Metropolitan Commercial Bank à New York – cependant, cette demande a été contestée par des experts juridiques et la banque elle-même. La FDIC n’offre une protection des fonds qu’en cas de faillite d’une banque, pas un échange cryptographique.

Pour sa part, Voyager dit qu’il travaille à travers un “processus de réconciliation et de prévention de la fraude” avec son partenaire bancaire, après quoi les utilisateurs pourront retrouver l’accès à leur argent.

Voyager a également présenté un plan pour rembourser les utilisateurs avec de la crypto dans leurs comptes, des actions Voyager et le propre jeton de la société, ainsi que toute dette récupérée auprès de Three Arrows Capital.

Celsius et Voyager ont engagé Kirkland & Ellis, le prestigieux cabinet d’avocats, pour les représenter devant les tribunaux.

“Les investisseurs détenant des actifs cryptographiques via Voyager Digital et maintenant Celsius ont été placés dans une position difficile, avec leurs comptes gelés, leurs poursuites suspendues et la valeur et le calendrier de toute récupération inconnus”, a déclaré Besikof.

“Il y a beaucoup de travail pour eux devant le tribunal des faillites avant que ces problèmes ne soient résolus.”

Celsius et Voyager ont demandé ce qu’on appelle le chapitre 11, une forme de protection contre la faillite qui permet aux entreprises de restructurer leurs dettes. L’objectif est de s’assurer qu’il y a toujours une entreprise viable à la fin du processus.

Il y a de fortes chances que les utilisateurs de Celsius et de Voyager soient traités comme des “créanciers non garantis”, ont déclaré des experts juridiques, une catégorisation qui les place dans le même panier que les fournisseurs et sous-traitants d’une entreprise.